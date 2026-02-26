Santo Domingo.– El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este jueves la reducción de los niveles de alerta, al mantener tres provincias en alerta amarilla y cinco en alerta verde, debido a que las precipitaciones continuarán disminuyendo en intensidad y frecuencia.

Las provincias en alerta amarilla son María Trinidad Sánchez, Espaillat y Puerto Plata. Mientras que en verde permanecen Samaná, Hermanas Mirabal, La Vega, Santiago y Monte Cristi.

El COE explicó que la mejoría en las condiciones del tiempo responde al alejamiento del sistema frontal, el cual ha comenzado a salir del área de pronóstico nacional, permitiendo la entrada de una masa de aire con menor contenido de humedad.

Se recuerda que, las lluvias registradas los últimos días generaron acumulados significativos en corto tiempo y rápida crecida de ríos y cañadas en la región norte y nordeste del país.

La saturación de los suelos por las precipitaciones causó deslizamientos de tierra y desbordamientos repentinos, especialmente en las provincias Espaillat, Puerto Plata, Samaná, Duarte y María Trinidad Sánchez.

Pronóstico del Indomet

De acuerdo con el informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), este jueves se espera una disminución gradual de las lluvias en gran parte del territorio nacional.

No obstante, la combinación del viento moderado del este/sureste y los efectos locales podrían generar, durante la mañana, chubascos pasajeros con ráfagas de viento hacia provincias del norte y noreste.

En horas de la tarde, las precipitaciones podrían registrarse en Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, Dajabón y Santiago Rodríguez. Para la noche, los aguaceros se concentrarían en La Romana, La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, San Pedro de Macorís, Santo Domingo y San Cristóbal.

Advertencias marítimas

Aunque las lluvias disminuyen, el COE mantiene recomendaciones marítimas ante condiciones anormales en el oleaje.

En la costa atlántica, desde Cabo Cabrón (Samaná) hasta Cabo San Rafael (La Altagracia), se exhorta a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones a permanecer en puerto, debido a viento y olas anormales.

Mientras que en la costa caribeña, desde Isla Beata hasta Cayo Pisaje (Pedernales), se recomienda navegar con precaución cerca del perímetro costero y no aventurarse mar adentro. En el resto del litoral caribeño, las condiciones permanecen normales.