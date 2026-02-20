El director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, demuestra estar en lo suyo con la plataforma tecnológica implementada por la entidad para comparar los precios de artículos en supermercados, farmacias, ferreterías y otros establecimientos.

Los estudios citados por el funcionario indican que los consumidores podrán ahorrarse entre un 8 y un 25 % valiéndose de la herramienta para hacer sus compras. Más que una economía se trata de una contribución al presupuesto personal o familiar.

Pro Consumidor también ha librado una intensa batalla contra la publicidad engañosa, sobre todo en los tiempos en que se anuncian grandes especiales. Algunos establecimientos dicen una cosa, pero después resulta otra.

Alguien tiene que sacar la cara por el desprotegido consumidor, víctima también en muchas ocasiones de la especulación.

Alcántara ha evidenciado, justo es reconocerlo, una loable preocupación en evitar que los clientes de establecimientos sean engañados con precios desproporcionados y hasta con la venta de productos que no reúnen condiciones para el consumo.

La plataforma implementada para comparar precios es otro valioso aporte al bolsillo.