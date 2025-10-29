Santo Domingo. — La presidenta del Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP), Eufracia Gómez Morillo, advirtió que cualquier intento de regulación del sector cooperativo debe partir del respeto a su naturaleza jurídica y social, recordando que las cooperativas “no son empresas de intermediación financiera ni empresas mercantiles, sino organizaciones de economía solidaria, con principios universales que no pueden ser subordinados a esquemas financieros tradicionales”.

“Regular no es imponer. Es reconocer, fortalecer y proteger. El diálogo con el sector cooperativo no es opcional. Es un deber constitucional y ético”, enfatizó Gómez Morillo.

La dirigente cooperativista subrayó que el cooperativismo dominicano no se opone a la regulación, pero exige que esta responda a su esencia democrática y solidaria, y que sea construida con la participación activa de quienes forman parte del movimiento.

Proyecto de ley elaborado desde la base

Gómez Morillo informó que el Consejo Nacional de Cooperativas depositó ante el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional el Proyecto de Ley que crea la Dirección General de Cooperativas (DIGECOOP) y regula el Sector Cooperativo Dominicano.

Destacó que se trata de una propuesta construida desde la base, con la voz y el consenso de las cooperativas de todo el país.

“Este proyecto garantiza nuestra identidad cooperativa, basada en la solidaridad, la democracia y el desarrollo colectivo, y robustece el régimen de consecuencias para quienes pongan en riesgo la confianza depositada por los asociados en este modelo”, expresó la presidenta del CONACOOP.

Compromiso institucional y democrático

La representante del órgano cúpula del movimiento cooperativo reiteró que el sector sigue cumpliendo con su responsabilidad institucional y democrática, fortaleciendo la transparencia, la participación y el diálogo como ejes del desarrollo nacional.

Finalmente, Gómez Morillo reafirmó que el cooperativismo dominicano está dispuesto a seguir construyendo consensos, en defensa de un modelo que ha demostrado ser una herramienta efectiva de inclusión, desarrollo y bienestar colectivo.