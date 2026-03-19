Conato de incendio afecta sucursal del Banreservas

Santo Domingo.– El Banco de Reservas (Banreservas) de la República Dominicana informó que en la madrugada de este jueves se registró un conato de incendio en su sucursal de la Yolanda Guzmán, en la capital.

A través de un aviso difundido en sus redes sociales, la entidad financiera explicó que el incidente ocurrió en el área de almacén, donde las labores de control se encontraban en proceso con la intervención de las autoridades y el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional.

El Banreservas precisó que el evento no dejó personas afectadas y que los daños fueron únicamente materiales, limitados a una parte del almacén y a materiales de archivo.

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Asimismo, agradeció la rápida actuación de las autoridades y de su personal de seguridad, lo que permitió contener la situación de manera oportuna.

Como medida preventiva, la sucursal permanecerá cerrada temporalmente para garantizar las condiciones de salud y seguridad del personal, mientras se realizan las evaluaciones correspondientes.

La institución aseguró que continúa operando con normalidad y reiteró su compromiso de mantener informada a la ciudadanía con transparencia.