Condiciones críticas en Hospital Salvador B. Gautier: Médicos demandan atención

Los médicos del Hospital Salvador B. Gautier deploraron las condiciones de deterioro en que opera ese centro. Hay que garantizar un servicio de calidad.

Claro, que los choferes por donde pasaría el anunciado monorrriel se opondrán a la construcción de este medio útil de transporte. Afecta sus intereses.

Por más recursos que someta la exdiputada Rosa Amalia Pilarte, condenada por lavado, tendrá que ir a prisión. Es es lo que manda la ley.

La familia de un joven muerto en Moca por roce de un vehículo dice que la Policía ni fiscalía hacen nada. El victimario anda prófugo desde hace 6 meses.

Vendedores de pollos se quejan de que las ventas han bajado en un 30%. Consumidores alegan que la carne está cara. ¿Sería otra queja más?

Albricias, la alcaldía del Distrito Nacional inició la construcción de la verja perimetral del Cementerio Cristo Redentor. Esto dará mayor seguridad.

El debate sobre la eficacia del control del dengue es bueno. Pero es mejor que las autoridades preparen un efectivo plan de control de la enfermedad.

El juicio tiene que ser rápido contra los violadores de la joven de Villa González. Las pruebas las aportaron los acusados con el vídeo.