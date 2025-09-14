La investigación que ordenó la procuradora general de la República sobre la muerte en Santiago de cinco presuntos delincuentes durante un supuesto intercambio de disparos con una patrulla de la Policía no puede dejar un solo cabo en el aire.

Son muchos los casos en que la decisión de investigar sólo ha servido para apañar y aplacar la indignación popular.

Además de cuestionar el método de la Policía para enfrentar la delincuencia, la versión de la Policía sobre el alegado tiroteo ha sido refutada por familiares y testigos.

La suspensión de los agentes puede ser solo un primer paso en la investigación ordenada por la procuradora Yeni Berenice Reynoso para establecer la verdad sobre el sangriento suceso.

Se ha denunciado que tras la “ejecución” de los presuntos delincuentes los integrantes de la patrulla policial borraron todas las evidencias en torno al hecho e incluso despojaron de celulares a testigos. Los intercambios de disparos generan siempre muchas sospechas.

No basta con que la Policía trate de justificar la acción bajo el alegato de que las víctimas pertenecían a una peligrosa banda de sicarios al servicio del narcotráfico.