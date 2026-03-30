Coronel de la Policía suspendido por agredir mujer en Los Mina

Santo Domingo.– Un oficial superior de la Policía Nacional fue suspendido de sus funciones este lunes tras agredir a una mujer la noche del domingo en Los Mina, municipio Santo Domingo Este.

La suspensión del coronel Fausto Madé Ramírez se mantendrá hasta tanto se concluya la investigación realizada por los organismos de control interno de la institución y se ofrezcan los resultados del caso.

Diego Pesqueira, vocero de la Policía, sostuvo que el hecho es “inaceptable y reprobable”, al tiempo que precisó que los organismos de control interno, incluyendo la Inspectoría General y la Dirección Central de Asuntos Internos, han asumido una investigación exhaustiva para determinar responsabilidades y rendir un informe con las recomendaciones disciplinarias correspondientes.

Reiteró que este tipo de acciones se aparta de los lineamientos institucionales, especialmente al tratarse de un hecho en perjuicio de una mujer, y aseguró que oportunamente se ofrecerán mayores detalles conforme avance el proceso investigativo.

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Faride Raful

Previamente, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, había anunciado en su cuenta de X (antiguo Twitter) la orden de suspensión inmediata del agente mientras se desarrolla la investigación conforme a la ley.

Reiteró que no se tolerarán abusos de poder ni excesos en el uso de la autoridad.

Ante un video que circula donde un agente agrede a una ciudadana, afirmamos que la agresión es inaceptable y atenta contra nuestros principios.



Hemos ordenado la suspensión del agente mientras se produce una investigación y el proceso que ordena la ley. Quiero ser clara: no… — Faride Raful (@FarideRaful) March 30, 2026

El video

El audiovisual, que ya acapara miles de reacciones en redes sociales, muestra el momento en que Madé Ramírez agrede a una joven en el referido sector, mientras otra mujer le grita al agente.

En las imágenes, el oficial aparece uniformado portando un arma de alto calibre mientras somete a la joven, halándola por el cabello y lanzándola al suelo.