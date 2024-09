Crecimiento desordenado y falta de educación, un problema visible para erradicar la basura en SDE

El problema de la basura en el país no es solo consecuencia de la ineficiencia de algunas alcaldías a la hora de crear programas y protocolos de rutas con horas y días para pasar a recoger los desperdicios por las vías de los sectores bajo su jurisdicción, sino también es un contratiempo originado por el crecimiento desproporcionado de la ciudad capital y la falta de educación ciudadana en este tema.

Después de algunos estudios y conversaciones y en busca de una solución a estos problemas el Congreso aprobó la Ley 163-01, en octubre del año 2001, mediante la cual la capital de República Dominicana fue dividida en la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional en busca de organizar el territorio y hacer más eficiente la recogida de basura.

Cotidiano

Son las 5:30 de la mañana, y hasta las 7:30 a. m., como ocurre todos los días, miles de personas se preparan para ir a su trabajo, llevar sus niños a su centro de estudio y de ahí dejar a su esposa en un lugar determinado (trabajo o negocio), pero antes, sin importar si van a pie o en vehículo, cargan en sus manos o suben al baúl del carro bolsas de basura que tiraran en la primera esquina de una vía importante que encuentren, creando vertederos improvisados por toda la ciudad.

No importa que una gestión sea eficiente en la recogida de basura y residuos, los resultados no serán notorios si algunos factores como la “conciencia y educación ciudadana” no han sido cultivados con anterioridad o si las personas no empiezan a poner de su parte e involucrarse de manera que entiendan que son parte importante del problema y también de la solución.

No hay que hacer un estudio profundo para darse cuenta que independientemente de la eficiencia, ineficacia o limitaciones de muchas alcaldías a la hora de recoger la basura en la calles, ya sea por falta de recursos, como camiones, por no tener rutas de calendario, días-horas, entre otras particularidades, el factor educación ciudadana juega un rol importante en este sentido.

SDE en la actualidad

Al asumir la Alcaldía de Santo Domingo Este, Dío Astacio declaró el municipio en «emergencia ambiental» para enfrentar el problema de los cúmulos de basura en calles y áreas verdes, heredados de la administración pasada.

El concejo municipal le aprobó un fondo de 280 millones de pesos para enfrentar ese malestar e inicio la lucha.

Con la instalación de furgones aduaneros con huecos en forma de círculos, rectángulos, triángulos y cuadrados, con colores llamativos en forma de arte alternativo, que inició como proyecto piloto y de los cuales se han instalado unos 200 de ese tipo de receptores de basura en todo el municipio y hasta ahora ha sido un éxito para el municipio esta modalidad de recolección.

También se han instalado zafacones tipo cama de camión abierto, y en lugares más céntricos urbanizados y peatonales se han puesto unos gigantescos recipientes plásticos de color verde con tapas. Ahora bien todo este esfuerzo está teniendo éxito gracias a la ayuda de parte de la ciudadanía que ha asimilado esta modalidad como buena y válida.

Sin embargo, aún falta mucho por hacer ya que en muchos contenedores y zafacones la basura está siendo tirada fuera de los recipientes, y en la acera se siguen formando cúmulos de basura y los contenedores vacíos.

Geografía

El Gran Santo Domingo está formado por la provincia Santo Domingo (Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos, además de Pedro Brand, San Luis, Guerra y Boca Chica) y el Distrito Nacional.

Circunscripciones

Santo Domingo Este a su vez está conformado electoralmente por tres circunscripciones, que son la 1, 2 y 3, por lo que también el problema de la recogida de basura se ejecuta tomando en cuenta estas divisiones.

La circunscripción 1 la integran los sectores siguientes: Ensanche Ozama, Alma Rosa, Villa Faro, Mendoza, Los Trinitarios, Las Américas, Villa Duarte, Los Mameyes, La Isabelita y Los Tres Ojos, que en total suman 114 barrios.

En cuanto a la circunscripción 2, esta la conforman los sectores: Presidente Francisco Alberto Caamaño –antiguo Los Tres Brazos-, Los Mina Norte, Los Mina Sur y Cancino, con un total de 58 barrios.

Por último la circunscripción 3 está integrada por los sectores: El Tamarindo, Hainamosa, Ciudad del Almirante, Los Frailes, Ciudad Satélite, Brisas del Este, San José de Mendoza, Brisa Oriental y la Ureña, que suman 168 barrios.

En Números

340 barrios

y urbanizaciones conforman las tres circunscripciones del municipio Santo Domingo Este, lo que la convierte en la metrópolis más grande del país, formados por sectores desordenados y bien poblados que producen grandes cantidades de toneladas de desechos sólidos que en muchos casos por la falta de educación ciudadana terminan en las calles de la ciudad.

Esta es de seguro una de las razones que hacen de la implementación de rutas con días y horas, además de la ubicación de contenedores y zafacones para la recogida de desperdicios, un verdadero inconveniente de planificación en sus áreas geográficas.

Antecedentes

Antes del 2001 la capital de República Dominicana era la ciudad de Santo Domingo, y desde décadas atrás la basura o residuos sólidos constituían un problema importante para los habitantes de toda esta demarcación, ya que el crecimiento desproporcionado y sin planificación de los barrios capitaleños era indetenible, y un ayuntamiento con cada vez con más responsabilidades y territorio que controlar.

Cuando fue creada la provincia Santo Domingo, mediante la Ley No. 163-01, de fecha 16 de octubre del año 2001, y a su vez fue establecido como su municipio cabecera Santo Domingo Este, el problema se subdividió, pero se ha mantenido a través de los años y ahora en tiempos actuales la recogida de basura o desperdicios es el hándicap de casi todos las alcaldías del Gran Santo Domingo.