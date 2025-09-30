SANTO DOMINGO.- Los Tigres del Licey contrataron los servicios de Cristian Bethancourt, como refuerzo para la venidera temporada 2025-26 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.

“Estamos contratando a un receptor probado en esta liga, preparado para controlar el juego detrás del home en situaciones difíciles, su capacidad atlética y su veteranía, se adaptan perfectamente al diseño de nuestra organización”, dijo el VP de operaciones y gerente general, Audo Vicente.

Cristian Bethancourt

Bethancourt es un receptor panameño de 34 años, seis pies tres pulgadas de estatura y 200 libras con experiencia de ocho años en Grandes Ligas con Bravos de Atlanta, Padres de San Diego, Atléticos de Oakland, Marlins de Miami, Blue Jays de Toronto y Rays de Tampa Bay, con quienes participó en playoffs en las temporadas 2020 y 2021.

El veterano receptor regresa a los Tigres del Licey tras militar con la organización en las temporadas 2012-13 y 2013-14, coronándose como campeón en esta última al vencer 5-3 a los Leones del Escogido.

El máscara estará en su décima temporada en la Liga Dominicana. Jugó con las Águilas en 2017-18, 2018-19 y 2024-25. Reforzó a las Estrellas Orientales en cuatro estaciones sucesivas entre 2019-20 y 2022-23.

Fue campeón con el conjunto de Santiago en 2017-18, siendo seleccionado Jugador Más Valioso de la final al batear .421 (de 19-8) con cinco carreras anotadas. También fue refuerzo de los Toros del Este tras ser seleccionado en el Draft de Reingreso en los playoffs de 2019-20, ayudando a ese conjunto a lograr su tercer cetro del circuito local.

Bethancourt es especialista defensivo, ágil detrás del plato y bloquea bien las pelotas en la tierra. Su brazo potente y su buen juego de pies le permiten soltar la pelota rápidamente y controlar el juego terrestre con soltura.

El refuerzo panameño estará disponible desde el primer día del torneo. Los Tigres del Licey comienzan su temporada en casa el próximo miércoles 15 de octubre, cuando reciban la visita de los Leones del Escogido a partir de las 7:30 de la noche.