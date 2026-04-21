Página Dos Polibroma

Cuando el metro se detiene, la oposición arranca

Por
Cuando el metro se detiene, la oposición arranca

La interrupción  en los servicios del metro y el teleférico representa más munición para la oposición atacar al Gobierno. ¿Es para menos?

¿Expondría  la misión keniana al Ministerio de Defensa las dificultades en Haití para combatir las pandillas o el encuentro fue protocolar? Dígannos.

El aprendizaje  de los estudiantes es la mejor evaluación de los profesores y del propio sistema educativo. ¿No les parece?

Las pérdidas  humanas y cuantiosos daños materiales de la vaguada que se aleja es otra dura lección que solo queda enfrentar. Y aprender.

Sube la  inquietud el caso de los motoristas que mataron a cuchilladas un conductor en Santiago por un problema de tránsito. ¿Algo más?

Roberto Rosario, expresidente de la JCE, condicionó la participación de Fuerza del Pueblo en el diálogo a que el Gobierno cese el dispendio. ¿Qué les parece?

El excesivo  gasto en publicidad que se atribuye al Gobierno contrasta con el grito de productores que han cerrado sus espacios.

El impacto  de la desinformación en la gobernabilidad es uno de los desafíos con que  lidiará Antoliano Peralta en el Ministerio de Justicia.

TEMAS: #Metro#Ministerio de Defensa#Oposición#teleférico
El Nacional

El Nacional

Es la voz de los que no tienen voz y representa los intereses de aquellos que aportan y trabajan por edificar una gran nación