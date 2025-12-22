La estimación hecha por el opositor PLD de que la preparación de la tradicional cena de Nochebuena, podría requerir de un presupuesto de casi 17, 000 pesos han puesto de nuevo el tema de la inflación en los titulares de los medios de comunicación y se ha convertido en viral en las redes sociales ya que, en realidad, una cena en para cinco personas costaría unos 6,745 pesos.

Antes de iniciar este trabajo hay que destacar que la cena variaría dependiendo la clase social a que se pertenezca o de los ingresos y gustos de cada familia. También es bueno señalar que las bebidas alcohólicas, los platos foráneos de preparación especial y las picaderas exóticas no son parte de la cena tradicional.

Para este reportaje se tomará como referencia una cena para cinco personas de ingresos normales (sueldo mínimo o pequeño negocio informal). Asumiendo también que, como es normal, se cocina para dos días y enviarles uno o dos platos a vecinos o familiares.

Se incluirá un vino y un ponche de bajo costo, también uvas y manzanas y algunos dulces.

Origen

El origen de la cena navideña es una mezcla de tradiciones paganas y cristianas, que fusionan los banquetes de las saturnales romanas (celebración del solsticio de invierno con fiestas y comida) con el simbolismo de la Última Cena de Jesús y la celebración del nacimiento de Jesús en la Nochebuena, consolidándose como un banquete festivo que representa abundancia, fe y unión familiar, con platos que varían culturalmente pero comparten el espíritu de celebración, como el pavo en el mundo anglosajón y el bacalao o cerdo en Latinoamérica.

Origen en RD

La cena navideña de República Dominicana es una de las manifestaciones culturales más arraigadas en el país, ya que es una tradición que pasa de generación a generación y refleja la fusión de las distintas culturas que han formado la identidad de los dominicanos.

Según datos del historiador Gabriel Atiles Bidó primera Nochebuena en América tuvo lugar en 1492 en la isla, luego de que Cristóbal Colón y su tripulación arribaran al Nuevo Mundo.

Era colonial

La cena navideña en el país, en la época colonial era una fusión de tradiciones católicas españolas y elementos locales, centrada en la misa del gallo, pesebres con materiales nativos y una comida donde el cerdo asado era el rey, acompañado de moros, pasteles en hoja y postres locales, aunque los ingredientes eran más básicos que hoy, reflejando la abundancia de los productos de la tierra y la ganadería, con el cerdo como símbolo de prosperidad y un banquete que se ha transformado en la rica tradición actual.

Productos

Pollo y cerdo horneados, moro de gandules, frutas (uvas y manzanas).

Tres pollos horneados ($1,500),

4 libras de puerco (cerdo) asado ($2,000).

Moro de guandules verdes: 5 libras de arroz ($200) y 4 latas de guandules ($240).

Ensalada rusa.

Para su preparación se usarán:

2 libras de zanahoria ($80), 3 libras de papas ($120), 1 libra de remolacha ($60), 3 tayotas ($40), un pote de vinagre ($25), un pote de aceite de oliva ($100), una mayonesa ($150), un pote de sal molida ($35) y 10 huevos ($100).

Ensalada verde

Lechuga ($100), 2 libras

tomates ($80), 3 pepinos

($50), repollo ($50),

cebolla, ajíes, ajo y verduras ($150).

Bebidas y frutas

Dos libras de uvas ($450), 2 libras de manzana ($160), un poche ($400), un vino ($350), una telera ($100).

Otros gastos

Algunas familias incluyen en su cena de Nochebuena, pavo horneado, pastelones, lasaña, picaderas, ponches y bebidas de alto costo, lo que elevaría por mucho el presupuesto, pero esto ya pertenece a otros ingresos.

El dato

Precios-tiempo

Hay que tomar en cuenta que este trabajo se hizo en la semana pasada, tomando como base los precios de tres supermercados e incluso usando como productos algunas marcas blancas que se caracterizan por tener un precio más bajo.

Un apunte

En los últimos tiempos se ha vuelto habitual que algunas familias, sin importar su clase social, decidan reunirse en un hogar determinado para compartir la cena de Nochebuena. El protocolo a seguir es que a cada familiar se le asigna el plato que debe llevar. La ventaja es que aparte de la variedad que habrá será un menor gasto, pero sobre todo que se podrá compartir entre todos ese día.