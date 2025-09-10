Los cubanos celebran luego del triunfo ante Dominicana en el Premundial U15 de béisbol.

Un final de película es lo que se avecina en el Campeonato de Béisbol Panamericano U-15, restando dos fechas para el final del evento, que otorgará un boleto al certamen mundialista. En el día de ayer, Cuba complicó el panorama con una contundente victoria ante República Dominicana 10-5 al compás de 15 imparables.

De esta forma igualan en el enfrentamiento particular contra Dominicana, luego de caer tendidos en el terreno en la primera fecha del evento 9-8.

Dominicana anotó tres vueltas de inmediato en la primera entrada.

El equipo de Cuba respondió con dos anotaciones producto de remolcadas de Cristian Aguilera y José Muñiz.

El partido se mantuvo 3-2 hasta la parte baja de la tercera entrada cuando lso cubanos fabricaron un rally de cinco carreras para irse al frente 7-3.

El mejor

El jugador más destacado por los cubanos fue José Muñiz con cuatro indiscutibles, dos anotadas y tres remolcadas.

Puerto Rico cumplió

Puerto Rico derrotó en un dramático partido al seleccionado de Aruba 12- 11, definiéndose el juego en el séptimo episodio luego de un boleto a Damián Rivas, y de esta forma aumentar sus posibilidades de clasificar al mundial.

Final de película

República Dominicana y Puerto Rico están igualados en la primera posición con marca de 3-1, Cuba les sigue con 2-2 y Aruba con 0-4.

A primera hora de este miércoles, Puerto Rico se mide a Cuba y República Dominicana va ante Aruba desde las 2:30 de la tarde.