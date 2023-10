Dafne Guzmán: “Mi ideología política es súper personal”

Con una trayectoria reconocida en los medios de comunicación, Dafne Guzmán se mantiene siempre activa con sus proyectos.

Inconvenientes con su salud, luego de una caída de su propia cama, no han sido obstáculos para que se mantenga asumiendo compromisos dentro y fuera del país.

Te has mantenido activa, en medio de tus problemas de salud ¿Ha sido fácil o sacrificado?

Me he ido reactivando poco a poco y con moderación, tú sabes que esas neuronas del cerebro, luego de un estrallón así, toman su tiempo en volver a su sitio…. jajajaja.

Cómo se mantiene el optimismo, en medio de situaciones como la que viviste?

Con paciencia, siendo resiliente (nunca mejor dicho), y aprendiendo de las bondades médicas escondidas que posee nuestro país. Tenemos equipos fabulosos, dos robot Da Vinci, uno en la clínica Abreu y otro en el Homs de Santiago. Es solo cuestión de educar y capacitar a médicos de todas las especialidades.

Dafne Guzmán

También te podría interesar: Mildred Charlot: “El desafío es humanizar la comunicación”

Qué piensas de la apertura de los medios de comunicación en la actualidad?

Me encanta la libertad de expresión y la cercanía que las redes sociales y la digitalización han provocado. Todo es mucho más rápido… Aunque contradictoriamente yo soy de las que disfruta leer el periódico en físico.

Cuál es tu ideología política?

Mi ideología política es súper personal. Y es que yo nunca he salido en carabaneo, mitines y nada similiar, sin embargo, por primera vez en muuuucho tiempo me siento mega orgullosa del presidente, de la vice, doña Raquel Peña y el equipo cercano que los cuida y proteje. La verdad es que antes de dormir, oro por él, por su salud y su familia. Es que el bien, si se hace de corazón, se ubica en rumbo divino.