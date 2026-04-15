Danilo Medina y la vieja receta: cuestionar sí, proponer después

En un momento de incertidumbre, el expresidente Danilo Medina ha encendido la polémica al criticar el diálogo promovido por el Gobierno para consensuar iniciativas frente a los efectos de la crisis en Medio Oriente.

Con lo delicada que es la actual coyuntura, en que hasta las grandes potencias están a la expectativa del curso de los acontecimientos, el país debe estar por encima de todo tipo de diferencia.

Lejos de cuestionar al Gobierno por la supuesta ausencia de planes en el diálogo que promueve, el líder del PLD hubiera hecho mayor contribución con la sugerencia de iniciativas bien fundamentadas para enfrentar la crisis. Es lo que han hecho otros sectores, porque es lo que imponen las circunstancias.

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El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, atinó en su respuesta al señalar que el momento no es para confrontación, sino para unificar criterios sobre los efectos de la guerra contra Irán.