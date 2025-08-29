SANTO DOMINGO.- En la repostería dominicana, la creatividad sigue marcando el rumbo de nuevas tendencias y sabores. Un ejemplo de ello es el Chessecharrón, una propuesta que rompe esquemas al llevar el tradicional chicharrón a un terreno inesperado: el de los postres.

Su creador, el chef dominicano José Israel Suárez, mejor conocido como El Chefcito, decidió combinar ingredientes clásicos de un cheesecake con el sabor intenso del chicharrón, dando como resultado una experiencia gastronómica que sorprende a primera vista y enamora al primer bocado.

“La idea era crear algo diferente, jugar con el producto y con la mente del consumidor”, explicó el Chefcito a El Nacional.

El Chessecharrón fusiona chicharrón con cheesecake, ofreciendo una experiencia culinaria innovadora y sorprendente

Un postre que desafía lo convencional

Durante la preparación del Chessecharrón, el chef comentó que, se prepara con queso crema, huevo, crema de leche, azúcar panela, chicharrón deshidratado y tocino.

Aunque la mezcla parezca poco convencional, su creador asegura que es una receta básica y que todos los ingredientes pueden conseguirse fácilmente en cualquier supermercado.

Dijo que el secreto está en el equilibrio: la suavidad del queso crema, la dulzura de la panela y la textura crujiente del chicharrón generan una combinación única.

“El resultado es un contraste que desconcierta al inicio, pero termina conquistando al paladar”, afirma Suárez.

Más opciones dulces con chicharrón

La creatividad del chef no se detiene en un solo plato. El Chefcito ha extendido su amor por el chicharrón a otras creaciones como el brownie con chicharrón, e incluso, galletas de chocolate con chicharrón. ¿Te apetece probarlas?

Estas propuestas, aunque arriesgadas, han generado gran curiosidad en el público, especialmente entre jóvenes foodies que buscan experiencias gastronómicas diferentes.

El chef dominicano José Israel Suárez, creador del Chessecharrón./Foto Eliezer Tapia

Reacciones del público

La recepción del Chessecharrón ha sido variada, pero mayormente positiva. Algunos clientes lo consideran un “choque cultural en la boca”, mientras que otros aseguran que “es una genialidad que se convertirá en tendencia”.

En redes sociales, muchos comparten fotos del postre con comentarios como “raro pero delicioso” o “solo en RD pasa esto”.

El restaurante Oinking, cuna de la innovación

Esta innovadora creación no solo se ha convertido en un éxito entre los clientes, sino que forma parte permanente del menú del restaurante Oinking, ubicado en la avenida Rómulo Betancourt #257, en Santo Domingo.

El local se ha posicionado como un espacio para quienes desean salir de lo común, con un ambiente casual, moderno y lleno de propuestas atrevidas.

El Chessecharrón se ha convertido en el plato más solicitado del menú, especialmente los fines de semana.

¿Tendencia futura en la repostería?

La propuestas como la del Chefcito abren la puerta a una nueva etapa en la cocina dominicana, donde la innovación no teme romper reglas.

Este tipo de experimentos marcan un antes y un después en la gastronomía dominicana. Nos reta a ver nuestros ingredientes tradicionales con otros ojos.

Aquí la receta del Chessecharrón

Ingredientes para cheesecake clásico

Base (crust):

• 600 g queso crema (tipo Philadelphia, a temperatura ambiente) • 80 g azúcar • 200 g crema de leche espesa • 3 huevos enteros • 1 yema extra • 8oz de tocineta

•4oz de capa crujiente de chicharrón

• 1 cdta extracto de vainilla

• 1 pizca de sal

• Ralladura de limón o naranja (opcional, para frescura)

Preparación

Bate el queso crema con el azúcar hasta obtener una mezcla lisa, sin grumos. Agrega crema de leche y mezcla suavemente. Añade los huevos de a uno, batiendo lo justo (sin sobrebatir para no meter aire). Incorpora la yema extra, la vainilla, la pizca de sal y la ralladura de cítrico. Cocinar la tocineta hasta que esté crujiente, molerla y agregarle a la mezcla. Triturar la capa de chicharrón y agregarlo a la mezcla.

Horneado

1. Vierte la mezcla sobre la base fría en el molde.

2. Coloca el molde dentro de una bandeja más grande con agua caliente (baño María).

3. Hornea a 160 °C por 50–60 minutos, hasta que los bordes estén cuajados y el centro ligeramente tembloroso.

4. Apaga el horno y deja el cheesecake dentro con la puerta entreabierta 1 hora (para evitar grietas).

Enfriado

1. Saca del horno y deja enfriar a temperatura ambiente.

2. Luego refrigera mínimo 6 horas (ideal toda la noche).

🥓 Almíbar de Tocineta para decorar

Ingredientes:

• 200 g tocineta (bacon) ahumada en lonjas

• 250 g azúcar morena (también se puede usar blanca, pero la morena da más profundidad)

• 250 ml agua

• 1 cdta extracto de vainilla (opcional)

• 1 pizca de sal

⸻

Preparación:

1. Freír la tocineta

• Coloca las lonjas de tocineta en un sartén y cocínalas a fuego medio hasta que estén bien doradas y crujientes.

• Reserva la grasa que soltaron y los trozos de tocineta (pueden usarse en la decoración).

2. Hacer el caramelo base

• En una ollita, mezcla el azúcar con el agua y lleva a ebullición suave.

• Revuelve hasta que el azúcar se disuelva.

3. Incorporar el sabor de tocino

• Añade 2–3 cdas de la grasa de tocino y 2 lonjas cocidas (picadas en trozos grandes).

• Deja hervir a fuego bajo por unos 10 minutos para infusionar el sabor ahumado y salado.

4. Colar y terminar

• Cuela el almíbar para retirar los sólidos.

• Agrega la pizca de sal y la vainilla (si deseas un toque más aromático).

• Deja enfriar.

Terminación

Decorar con pistachos craqueado y una pizca de sal