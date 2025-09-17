El Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados (ANDECLIP), denunció el retraso en los pagos de servicios que desde hace meses ha incurrido el Servicio Nacional de Salud, durante un encuentro con el director del SENASA, Edward Guzmán.

El presidente de ANDECLIP, doctor Rafael Mena, explicó en la situación esta afectando a los prestadores de servicios privados en un ambiente de cordialidad y sinceridad con Guzmán.

Dijo «desde hace meses que estamos teniendo inconvenientes para que el Senasa honre sus compromisos con las prestadoras de servicios privados y eso la verdad que nos tiene preocupados».

El director de SENASA, Edward Guzmán admitió ha habido retraso, pero que ya tiene trazado un cronograma de pagos asegurando que las clínicas pueden estar tranquilas porque «habrá una regularización de éstos».

Guzmán manifestó que es un hecho y un compromiso de parte de la ARS que todas las prestadoras recibirán su pago mensual como aspira todo prestador de Servicios de Salud.

El doctor Mena, agradeció al titular del SENASA la cortesía de haber recibido al Consejo de Andeclip y de dar respuestas esperanzadoras para el sector prestador de servicios de salud y de que los afiliados sigan recibiendo el servicio con la calidad y humanismo que siempre estamos acostumbrados a brindar.

De igual manera expresó su apoyo a cuantas medidas sean necesarias para garantizar el fortalecimiento institucional y correcto manejo financiero de la misma.

Andeclip le manifestó su apoyo al doctor Guzmán en lo que concierne a seguir brindando servicios de calidad a sus afiliados y le desea éxitos en su nueva gestión.