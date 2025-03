El próximo domingo, a partir de las 2:00 de la tarde, el malecón de Santo Domingo se vestirá de colores, música y alegría, con la celebración del Desfile Nacional de Carnaval 2025, una de las festividades más emblemáticas del país.

Este año el evento estará dedicado a la provincia de San Cristóbal y promete reunir a más de 150 comparsas provenientes de distintas partes del país, que recorrerán la avenida George Washington en una fiesta llena de tradición y creatividad.

Los famosos “macaraos” desfilarán el domingo.

En esta edición, el Ministerio de Cultura (MINC), en colaboración con los cuerpos de seguridad del Estado, ha diseñado un exhaustivo dispositivo para garantizar que los asistentes disfruten de la festividad en un ambiente seguro.

Más de 150 comparsas participarán mientras el MINC garantiza la seguridad con más de 1,200 efectivos

El operativo contará con más de 1,200 efectivos de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y otros organismos de seguridad, quienes estarán encargados de velar por la tranquilidad de los miles de dominicanos y turistas que se darán cita en el evento.

Este operativo de seguridad incluirá la presencia de miembros de la Armada, la Fuerza Aérea, el Ejército, la Policía Preventiva y la Policía Turística, además de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) y la Policía Municipal. También participarán unidades de la Defensa Civil, Cruz Roja Dominicana, Bomberos y personal de emergencias extrahospitalarias, con la finalidad de responder rápidamente ante cualquier eventualidad.

Una de las fieles representaciones del carnaval dominicano.

Asimismo, ofrecerán soporte técnico y de respuesta inmediata, antes y durante el evento, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 y los Auxiliares Navales Dominicanos.

Puestos de socorro estarán disponibles a lo largo del recorrido del desfile, mientras que medidas de control en los accesos también se implementarán, como la restricción del ingreso de armas, objetos peligrosos, y ciertos tipos de envases.

Estos efectivos tendrán a su cargo las labores de vigilancia y protección de la ciudadanía que acuden a esta gran fiesta popular, procurando mantener un ambiente seguro para todos.

De la misma manera que en ediciones anteriores, los agentes del orden estarán apostados en diferentes puntos a lo largo de la avenida George Washington y en los alrededores del desfile, con el propósito de evitar el bloqueo de las vías y las salidas de emergencia, así como de agilizar el flujo vehicular.

Restricciones de tráfico y medidas de seguridad asegurarán un ambiente seguro y festivo para todos los asistentes

A partir de mañana sábado, a las 12:00 de la noche, la circulación vehicular estará restringida en la avenida George Washington, en el tramo comprendido entre la calle Estrelleta y la avenida Máximo Gómez.

De igual manera, esta restricción será ampliada esde las 12:00 de la medianoche del domingo 23 hasta el lunes 24 de marzo a las 5:00 de la mañana, desde el puente flotante, en la avenida Francisco Alberto Caamaño, hasta la avenida Abraham Lincoln.

Ambas disposiciones han sido consensuadas con la Dirección de Tránsito y Movilidad Urbana de la Alcaldía del Distrito Nacional y la Subdirección de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT).

Armas y carpas

Como parte de las medidas operativas y de seguridad, se dispondrá de tres carpas destinadas a la atención de niños extraviados. Asimismo el MINC informó que estará prohibido el acceso al desfile con armas de fuego, armas blancas u objetos cortopunzantes, como también el uso de pirotecnia. El público no podrá ingresar al evento con envases de vidrio o latas, animales, chichiguas o drones que no estén debidamente autorizados. De igual forma, no se permitirá el ingreso de vendedores ambulantes que no cuenten con la autorización de la Alcaldía del Distrito Nacional.

Suspensión del Carnaval 2024

El carnaval fue suspendido el pasado año en solidaridad con los familiares de las víctimas de la tragedia ocurrida durante el cierre del Carnaval de Salcedo, en la que tres personas fallecieron y 15 resultaron con quemaduras de gravedad.