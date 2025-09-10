Milán.- Los desfiles de Emporio Armani y Giorgio Armani, programados para el jueves 25 y el domingo 28 de septiembre respectivamente, se mantienen en el calendario oficial y presentarán las últimas creaciones del diseñador para la temporada primavera-verano 2026.

El grupo Armani indicó este miércoles que la decisión “testimonia la voluntad de la empresa de continuar en el camino del compromiso, del respeto y de la atención al trabajo que siempre han distinguido al señor Armani y que él mismo ha transmitido a todos sus colaboradores a lo largo de los años”.

Continuidad de la marca tras la pérdida del diseñador

Estos desfiles póstumos serán uno de los momentos más destacados de una edición que reunirá a importantes firmas nacionales e internacionales, en un contexto marcado por la reciente muerte de una de las grandes figuras de la moda italiana.

En julio, la firma celebró 50 años de historia, consolidándose como un ejemplo de equilibrio entre visión creativa y liderazgo empresarial en un sector cada vez más dominado por grandes conglomerados internacionales.

Exposición especial y legado de Giorgio Armani

Además de los desfiles, el 24 de septiembre se inaugurará en la Pinacoteca de Brera, en Milán, una exposición especial con motivo del 50 aniversario de la casa Armani. La muestra recorrerá la evolución de la marca a través de 150 looks de archivo.

Crece también la expectativa en torno al testamento de Giorgio Armani, que se abrirá tras su funeral celebrado el pasado lunes en Rivalta. El documento oficializará la sucesión de un imperio valorado en aproximadamente 12.000 millones de euros, y transferirá el control de la empresa a la Fundación Giorgio Armani, creada en 2016 para preservar su legado y asegurar la independencia de la firma.

Armani, que no tuvo hijos ni herederos forzosos, dispuso libremente de su herencia, que incluye obras de arte, propiedades, yates, participación en EssilorLuxottica, el club de baloncesto Olimpia Milano, y el 99,9 % de las acciones de Giorgio Armani S.p.A.

El diseñador, reconocido por su meticulosidad y control, aseguró así que su legado permanezca fiel a sus valores y no sea absorbido por conglomerados internacionales, como ha ocurrido con otras casas históricas.