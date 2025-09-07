Desmentido: RD niega haber aprobado comunicado de la Celac



El país aclaró que nunca dio su consentimiento para la adhesión de su firma a un comunicado dado a conocer por el presidente Gustavo Petro, de Colombia, según el cual la mayoría de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac) expresa preocupación por la presencia militar de EUA en el mar Caribe.

Al desmentido del canciller Roberto Álvarez le antecede una nota de alivio diplomático al expresar que el gobierno dominicano ve con simpatía la propuesta de Uruguay, pero nunca dio su aquiescencia al documento.

Es difícil estar de un lado y del otro, por lo que es contradictorio que el canciller Álvarez exprese simpatía por un documento, pero niegue adhesión del país a su contenido.

Colombia tiene la presidencia Pro Tempore de la Celac, por lo que dijo lo expresado en ese escrito no tiene categoría de oficial, sino el sentir de la mayoría de los miembros de esa organización. Por eso el refrán de que hay que estar donde el capitán lo vea.