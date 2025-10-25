Santo Domingo.– El comunicador y empresario Luinny Corporán presentó oficialmente “Luinny Virtual”, una inteligencia artificial diseñada para su nuevo reality show “La Mansión de Luinny”, cuya primera temporada se estrenará el 30 de octubre, marcando un hito en la televisión digital dominicana.

Se trata de una versión virtual e interactiva del propio Luinny, con su misma voz, que estará presente dentro de la Mansión para comunicarse con los concursantes cuando él no esté físicamente.

“Luinny Virtual” analizará audios, videos y comentarios de YouTube y redes sociales, utilizando esa información para beneficiar o perjudicar a los participantes, según su desempeño y comportamiento en el programa.

La inteligencia artificial tendrá la misión de observar, registrar y ejecutar instrucciones de producción, mantener el orden en la Mansión y compartir anuncios importantes con los competidores.

Una presencia tecnológica dentro del reality

“Luinny Virtual” no será un simple asistente, sino una presencia constante y decisiva, capaz de intervenir en momentos clave del show. Los participantes podrán interactuar con ella, aunque deberán recordar que no es su aliada ni su enemiga, sino una herramienta programada para hacer cumplir las normas del juego.

“Esta tecnología lleva el proyecto a otro nivel. Es la fusión perfecta entre entretenimiento y tecnología, una herramienta que revolucionará la forma en que se vive la competencia dentro del reality”, expresó Luinny Corporán durante la presentación oficial.

Un elenco internacional de alto impacto

Entre los participantes confirmados figuran nombres de gran popularidad en la región: Andreína Bravo (Ecuador), cantante y exfigura de reality shows, quien llega “a elevar la clase, la belleza y el poder femenino”; Yina Calderón (Colombia), influencer y personalidad mediática; y Axel (República Dominicana), el primer participante local confirmado.

Luinny Corporán

A ellos se suman Rubirosa, Cristian Casa Blanca y Brenda Zambrano, quienes aportarán diversidad, polémica y energía a la competencia.

Una experiencia digital sin precedentes

“La Mansión de Luinny” propone una producción que combina lujo, convivencia, tecnología e inteligencia artificial, con un formato interactivo y moderno. El programa será transmitido a través de plataformas digitales, con contenido adicional en redes sociales que permitirá al público seguir cada desafío, alianza y eliminación en tiempo real.

Con una propuesta que une entretenimiento, innovación y proyección internacional, el proyecto busca posicionar a República Dominicana como centro de producción de contenidos digitales de alto nivel.

“Queremos que el mundo vea de lo que somos capaces. La Mansión de Luinny es un paso hacia el futuro del entretenimiento latinoamericano”, concluyó Corporán.