DGCP suspende licitación al ayuntamiento de San Pedro de Macorís

Santo Domingo.- La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) declaró nulo un procedimiento de licitación pública del Ayuntamiento Municipal de San Pedro de Macorís para la contratación del servicio de recolección de residuos sólidos en ese municipio y remitió el informe a las autoridades correspondientes.

El expediente número San P.-CCC-LPN-2025-0001 fue enviado de inmediato a la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la República.

Esta decisión se adopta luego de una investigación realizada tras la solicitud presentada por la empresa KWC Waste Management Solutions, S.R.L., conforme a las atribuciones legales que la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas otorga al órgano rector.

Durante la revisión del proceso, la DGCP identificó irregularidades graves que comprometen la transparencia, la legalidad y la objetividad del procedimiento, entre las que figuran:

Ausencia del acto de aprobación del informe de evaluación técnica , requisito esencial para la habilitación formal del oferente adjudicado.

, requisito esencial para la habilitación formal del oferente adjudicado. Evaluación técnica insuficiente y arbitraria, que no examinó las especificaciones técnicas ni las capacidades técnicas y financieras previstas en el pliego de condiciones.

A esto se suma una inconsistencia crítica en la fase de planificación, ya que el procedimiento fue configurado inicialmente por un monto estimado de RD$107,000,000.00, mientras que el contrato suscrito asciende a RD$320,999,999.76. Esto implica que el valor contractual triplicó el monto comunicado al sistema y a los potenciales oferentes, vulnerando los principios de transparencia, publicidad y libre competencia.

Mediante una nota de prensa, la DGCP informó que también se detectaron errores formales en el uso de la modalidad “comparación de precios” y en la referencia al derogado Reglamento 543-12. Aunque estos no constituyen la causa principal de la nulidad, sí refuerzan la falta de rigor procedimental evidenciada.