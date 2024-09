Dice presupuesto 2025 se sustenta en reforma fiscal

El vocero del bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana, Gustavo Sánchez, dijo que el Presupuesto General del 2025 de la República de un billón 484 mil millones de pesos, presentado por el presidente Luis Abinader está sustentado en la reforma fiscal, que pretende imponer el Gobierno.

Igualmente, Sánchez sostuvo que el Presupuesto Nacional del próximo año estará sustentado en más de un 25% en financiamiento.

El integrante del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) dijo que el gobierno va a meterle la mano en los bolsillos a la gente para sacarle más dinero con la reforma fiscal que pretende realizar.

“Los impuestos pudieran ser saludables si los mismos fueran justificados en una eficiencia de los servicios e inversión pública, pero ha sido todo lo contrario”, declaró el legislador.

Agregó que lo que se ha visto en estos cuatro años es el colapso de la mayoría de los servicios públicos como el sector eléctrico, salud, educación, seguridad social y agua potable, entre otros.

Argumentó que nadie puede justificar que con el presupuesto que ha manejado este gobierno, de más de cuatro billones de pesos, no se ha hecho obra alguna, que no haya sido una continuación de las del ex presidente Danilo Medina.