Vendedores y propietarios mayoristas de carnes de pollo y cerdo en el Mercado de Cristo Rey y el Mercado Nuevo, ambos ubicados en el Distrito Nacional, reportan una caída en las ventas en lo que va de diciembre de 2025. Según sus estimaciones, las ventas han disminuido entre un 50 % y 70 % en comparación con el mismo período del año anterior.

La causa principal, señalan los comerciantes al diario El Nacional, es el alza de los precios. El pollo se vende entre 75 y 85 pesos la libra, mientras que los cortes de cerdo, especialmente la pierna, se cotizan entre 120 y 140 pesos por libra.

Explican que los precios de ambas carnes experimentan otro aumento para los consumidores de colmados y carnicerías de los barrios, ya que estos establecimientos se abastecen en dichos mercados.

En consecuencia, los consumidores que no acuden directamente a los mercados compran la libra de pollo entre 90 y 110 pesos, mientras que la libra de cerdo se vende por encima de los 200 pesos en distintos sectores.

Incremento de precios de pollo y cerdo afecta la compra en colmados y carnicerías populares

El propietario de Pollos Jóbalo, Bienvenido Germosén, señala que, además de comprar a precios elevados a los granjeros avícolas, en las últimas dos semanas el peso y tamaño de las aves que recibe su establecimiento han sido menores, factores que también inciden en las pérdidas económicas.

“Hermano, lo que está pasando ahora mismo no es típico de esta temporada. Aquí mis ventas han bajado un 60 % en comparación con años anteriores, incluso con 2024. Para este tiempo esto estaba lleno de gente… Hay una escasez de pollo y están llegando pequeños, por esa razón las ganancias son mínimas ahora mismo”, expresó el comerciante, con más de 10 años operando en la calle 41 de Cristo Rey.

El vendedor de pollos Rafael Frías manifestó su esperanza de que en la próxima semana la situación mejore, al considerar que el “ambiente está como que aún no han pagado el doble en las empresas privadas o en las instituciones públicas”.

“Las ventas en mi negocio han bajado alrededor de un 70 %. Las cosas están muy frías”, afirmó. Por su parte, Pedro Pablo Polonia, comerciante del Mercado Nuevo de Villas Agrícolas, señaló: “La cosa está muy lenta en este mercado, ha bajado en un 50 %; prácticamente no estamos vendiendo nada”.

Asimismo, William de la Cruz y Ángel Acevedo, ambos propietarios de carnicerías, coincidieron en que sus negocios registran una disminución de hasta un 50 %.

Aunque diciembre es tradicionalmente un mes de alta demanda debido a las fiestas navideñas y a la preparación de asados y horneados que forman parte de la mesa dominicana, los vendedores aseguran que este año el comportamiento del mercado ha sido a la baja.

Los comerciantes coinciden en que la limitada capacidad de compra de los consumidores es el factor que marca la diferencia en esta temporada.