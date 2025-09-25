Actualidad Judicial

Dictan un año de presión para Argenis Kodigo, cabecilla de red de narcotráfico

Argenis Santana (Argenis Kodigo)

Santo Domingo Este.— La Oficina de Atención Permanente impuso un año de prisión preventiva a Argenis Herrera Santana, alias “Argenis Kodigo”, y a dos coimputados vinculados —según el Ministerio Público— a una estructura dedicada al narcotráfico y al lavado de activos, desmantelada en operativos conjuntos con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

El tribunal declaró el proceso como complejo y ordenó que Argenis Kodigo cumpla la medida cautelar en la Penitenciaría Nacional de La Victoria.

Igual medida fue dictada contra Alfredo Samboy Féliz (Burungo) y Suleica Santana Geraldo: Samboy cumplirá prisión preventiva también en La Victoria, mientras que Suleica será trasladada al Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Mujeres, en San Cristóbal.

La decisión se produce en el marco de la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público sobre la red desarticulada; las autoridades anunciaron que continuarán las pesquisas para identificar y someter ante la justicia a otros presuntos implicados.

