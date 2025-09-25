Santo Domingo Este.— La Oficina de Atención Permanente impuso un año de prisión preventiva a Argenis Herrera Santana, alias “Argenis Kodigo”, y a dos coimputados vinculados —según el Ministerio Público— a una estructura dedicada al narcotráfico y al lavado de activos, desmantelada en operativos conjuntos con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

El tribunal declaró el proceso como complejo y ordenó que Argenis Kodigo cumpla la medida cautelar en la Penitenciaría Nacional de La Victoria.

Igual medida fue dictada contra Alfredo Samboy Féliz (Burungo) y Suleica Santana Geraldo: Samboy cumplirá prisión preventiva también en La Victoria, mientras que Suleica será trasladada al Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Mujeres, en San Cristóbal.

La decisión se produce en el marco de la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público sobre la red desarticulada; las autoridades anunciaron que continuarán las pesquisas para identificar y someter ante la justicia a otros presuntos implicados.