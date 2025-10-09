SANTIAGO. Al menos diez personas murieron de manera violenta en hechos ocurridos en esta ciudad en los últimos 30 días, de los cuales se presume que algunos estén vinculados al sicariato.

El pasado 10 de septiembre, una patrulla policial enviada desde Santo Domingo, ultimó a balazos en una plaza comercial del sector La Barranquita, a cinco hombres.

Aunque en principio la Policía informó que se trataba de un intercambio de disparos, posteriormente las investigaciones realizadas por la Procuraduría General de la República, se estableció que fue un crimen múltiple.

En ese suceso fallecieron Edward Bernardo Peña Rodríguez, Carlos Enrique Guzmán Navarro, José Vladimir Valerio Estévez, Elvis Antonio Martínez y Julio Alberto Gómez.

Sobre ese caso, hay once agentes policiales con diferentes rangos, a los cuales se les conoce medida de coerción en la fiscalía de esta ciudad.

El Ministerio Público solicitó para los involucrados en esa tragedia, prisión preventiva de 18 meses y declarar el caso complejo.

El pasado lunes 6 de los corrientes, mientras participaban de un teteo en el populoso sector de Pueblo Nuevo, varios hombres a bordo de motocicletas, dispararon contra un grupo de jóvenes ocasionando la muerte de dos y tres heridos.

Allí murieron los nombrados Oscary Manuel Tejeda Francisco, de 23 años y Jeison Alexander Batista, de 20 años de edad.

Ya la Policía Nacional identificó a los presuntos autores de esas dos muertes y las heridas a las demás personas, quienes se encuentran prófugos.

Mientras que el pasado martes en horas de la noche, desconocidos ultimaron a balazos a dos hermanos en la sección San José Afuera, del municipio de Baitoa.

Las víctimas fueron identificadas como Freddy Sandoval Minier y Robert Alexander Minier, de 40 y 38 años respectivamente, quienes dejaron a siete menores en la orfandad.

Las autoridades policiales informaron que investigan el caso.

A los hermanos Minier no le despojaron de sus pertenencias.

En tanto que ayer tarde, fue localizado en el canal Ulises Francisco Espaillat (UFAE), en las inmediaciones del municipio de Esperanza, el cadáver de un hombre que desapareció el pasado sábado 4 de los corrientes, del distrito municipal Santiago Oeste (Cienfuegos).

Se trata de Modesto Marmolejos del Rosario, de 52 años de edad.

Yohanny Diloné, pareja sentimental del occiso, declaró que el pasado martes recibió un sobre con los documentos personales de su consorte y dinero en efectivo, para que comprara el ataúd donde enterrarían a su cónyuge.

Todos esos casos son investigados por la Policía Nacional y el Ministerio Público.