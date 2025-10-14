Santo Domingo, RD. – El diputado nacional del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Ramón Raposo, hizo un llamado urgente a las autoridades para fortalecer las políticas públicas y campañas de concienciación enfocadas en la prevención y detección temprana del cáncer de mama.

Durante su intervención en la sesión de este martes en la Cámara de Diputados, Raposo destacó que, según especialistas, cerca del 70 % de las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama en el país lo detectan en una etapa avanzada, lo que reduce significativamente sus posibilidades de recuperación.

“El diagnóstico tardío sigue siendo una de las principales causas de muerte por esta enfermedad en mujeres. Es fundamental intensificar los esfuerzos de prevención, educación y atención primaria en salud”, expresó el legislador.

Advirtió que, aunque los médicos recomiendan acudir al médico dentro de las primeras dos semanas tras notar los síntomas, en la práctica, muchas mujeres dominicanas esperan hasta dos años antes de buscar atención médica.

Raposo citó cifras oficiales que colocan al cáncer de mama como la principal causa de muerte por cáncer entre las mujeres dominicanas. Además, indicó que, de acuerdo con investigaciones de organizaciones sin fines de lucro, cada año unas 6,000 mujeres son diagnosticadas con la enfermedad y alrededor de 2,000 fallecen.

El diputado reiteró la necesidad de reforzar el sistema de atención primaria y las campañas de orientación comunitaria, especialmente en sectores vulnerables, para revertir estas alarmantes cifras.