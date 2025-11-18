Actualidad

Dirigentes del PRM en Gurabo respaldan candidatura presidencial de Raquel Peña

Santiago de los Caballeros. Dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) celebraron una actividad el pasado fin de semana en el sector Gurabo de esta ciudad, en respaldo a la candidatura a la nominación presidencial de la vicepresidenta Raquel Peña.

La actividad fue organizada por el Sector Externo, que coordina el dirigente Samuel Abréu.

«Este acto de apoyo a Raquel Peña mostró que su figura es vista como una representación de la mujer, la familia, el emprendimiento y el esfuerzo», expresó Abréu.

A la concentración asistieron profesionales, empresarios, nuevos votantes y líderes religiosos, culturales y deportivos.

Sector Externo

La actividad contó con la participación de importantes figuras del equipo estratégico del PRM y del proyecto presidencial, entre ellos Federico Reynoso, Luis Valdez y el abogado y dirigente Francisco de León, quienes destacaron la capacidad, preparación y visión de la líder oficialista.

Durante su intervención, Abréu afirmó que “el país reconoce en Raquel Peña una mujer de firmeza con un sello único de trabajo y resultados, y, además, una fuente de inspiración y ejemplo de liderazgo femenino”.

Presentes coincidieron

Subrayó que el Sector Externo seguirá fortaleciendo las estructuras y llevando el mensaje de esperanza y continuidad a cada comunidad del país.

Los dirigentes presentes coincidieron en que Peña representa estabilidad, crecimiento y liderazgo confiable para seguir conduciendo a República Dominicana por el camino del desarrollo.

Edward Santos, coordinador de las 14 provincias del Cibao, y Luis Valdez, subdirector de INABIE, quien estuvo en representación de Adolfo Pérez, ponderaron la fortaleza de Peña reflejada en este acto.

