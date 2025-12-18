Diseñador presenta colección “Eddy Rambaldy 2025″

Santo Domingo, RD. — El diseñador dominicano Eddy Rambaldy presentó su colección “Eddy Rambaldy 2025” en el marco de la sexta edición de los Premios Fashion Top Models Internacional (PFTMI), evento celebrado del 11 al 14 de diciembre en el centro comercial Sambil.

La propuesta constituyó un recuento creativo de un año intenso y exitoso para el diseñador, integrando segmentos de sus seis colecciones más recientes.

El desfile inició con una presentación de un cuerpo de baile, que dio paso a la salida de las modelos y marcó el ritmo escénico de la pasarela, destacándose por su dinamismo y cuidada puesta en escena.



Para Daniel Mateo, fundador y CEO de PFTMI, contar por sexta vez con Rambaldy fue “un verdadero honor, ya que su talento y prestigio engalanan cada edición, elevando el nivel del evento con piezas exquisitas y de la más alta calidad”.

Mateo destacó además que el trabajo del diseñador ha sido clave en la proyección internacional del evento, señalando que “año tras año presenta colecciones que superan sus propios estándares, aportando innovación, excelencia y una visión global que fortalece nuestra marca”. Asimismo, adelantó que para la edición 2026 se proyecta el regreso del evento a Punta Cana.





Reconocimiento



En el marco de los Premios Fashion Top Models Internacional, Eddy Rambaldy recibió un reconocimiento especial por su destacada trayectoria y su impacto en la moda más allá de las fronteras dominicanas.



Durante el acto, Rambaldy expresó que este reconocimiento “representa mucho más que una satisfacción”, y destacó su orgullo de formar parte de una plataforma como los Premios Fashion Top Models Internacional, a la que definió como un espacio que visibiliza el talento del mundo de la moda con transparencia y objetividad en el país.



El galardón, otorgado por la organización del evento, resalta al diseñador como un creador que trasciende fronteras, enaltece la moda dominicana, viste reinas y conquista pasarelas internacionales.



Asimismo, reconoce que sus creaciones representan inspiración, arte y orgullo nacional, definiendo su sello como una propuesta de elegancia sin límites.



Proyección Internacional



Durante el último año, Eddy Rambaldy realizó múltiples presentaciones en importantes escenarios de la moda internacional. Entre ellas, su participación en Puerto Rico Fashion Week, donde presentó la colección Ninfas, inspirada en colores cálidos y verdes majestuosos; Lady Red, exhibida en los Fashion Show Awards, con el rojo como protagonista absoluto; y Eter of Down, presentada en el Festival del Cerezo (RD), donde exploró el rosa en todas sus tonalidades.



En marzo, el diseñador llevó a Orlando, Florida, la colección Mix and Match, presentada en el A la Carta Fashion Show, combinando negro, blanco perla y rojo. Posteriormente, en Miami, presentó Sueños en Rosas, con el rosado fucsia dominando la pasarela, colección que también fue exhibida en Punta Cana Fashion Week.



A nivel internacional, Rambaldy presentó Golden Dreams, una propuesta que exaltó el amarillo y los tonos dorados, primero en Nuevo León, México, durante los Premios Fashion Top Models Internacional, edición México, y finalmente en la New York Fashion Week.



Sobre los Premios Fashion Top Models Internacional



Los Premios Fashion Top Models Internacional son una plataforma dedicada a reconocer y premiar el talento en el mundo de la moda a nivel nacional e internacional, promoviendo la inclusión, la equidad y la generación de oportunidades para todos los actores de la industria.



La edición 2025 de la actividad tuvo como eje temático lo industrial, concepto que marcó la puesta en escena y el lenguaje visual de la pasarela. El evento se desarrolló en un salón de 1,780 metros cuadrados, transformado en el epicentro del glamur, la creatividad y la moda, reuniendo a exponentes de más de 20 países.