Domingo: “En RD las cosas no andan en el marco lógico”

Domingo Bautista, un referente de la radio y la televisión dominicana, considera en los medios de comunicación las cosas no andan dentro de un marco lógico.

¿Cómo es posible que un comunicador con tanta experiencia y de tanta valía como tú estés fuera de los medios?

En RD hay una distorsión por el exceso de medios. Esto ha permitido que entren muchas personas que no tienen concepto de lo ético, de lo profesional. En un país donde hay 200 canales de producción local, el hecho de que profesionales como nosotros estemos fuera te dice que las cosas no andan dentro del marco de lo lógico.

¿Cómo valoras la radio y la tv que se hace hoy?

Hay que admitir que cada generación tiene sus códigos de expresión. Yo vengo de la tv tradicional, ética, profesional, los referentes grandiosos que tuvo antes de mi llegada, eran don Freddy Beras Goico, Yaqui Núñez y otros tantos profesionales. Nosotros rompimos con el estereotipo de estos grandes, pero siempre preservando lo ético, lo decente, alegre, una imagen refrescante, pero sin pasarnos de la raya. Hoy la vulgaridad, el irrespeto, las desconsideraciones son de uso diario.

¿Aceptarías una candidatura a diputado sin importar el partido político?

Siempre he dicho que soy intrínsecamente un producto del espectáculo y mira cómo son las cosas de la vida, en 1970 tuve la primera oportunidad de entrar en el periodismo radial de la mano de don Pedro Gil Iturbides, en la estación HIJB, cubriendo la Policía Nacional en los tumultuosos 12 años. Aquí se debate en forma muy ácida, contestaría, irrespetuosa, ofensiva y esa no es mi naturaleza.

¿Al analizar tu trayectoria de qué se arrepientes?

Debo admitir que siempre llevo el lamento de no haberme desarrollado como el periodista político que soñé. Muchas veces la vida no es lo que tú quieres, sino lo que las circunstancias te presentan. Fui un apasionado, y creo que lo sigo siendo, del ejercicio periodístico, de esa labor reporteril, pero la vida me llevó al camino del espectáculo donde me llevó a desarrollarme.