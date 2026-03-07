Dominicana desata furia contra Nicaragua en inicio Clásico Mundial

Junior Caminero recibe la chaqueta del jonrón por República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol.

Cuando la presión comenzaba a sentirse, apareció Junior Caminero con lo que mejor sabe hacer, dar un palo grande.

Y en esta ocasión fue para romper un empate a tres carreras en el sexto episodio.

La fiesta ofensiva la continuó Julio Rodriguez Rodríguez con jonrón solitario y luego Oneil Cruz disparó un enorme jonrón para ante la mirada de 35,127 fanáticos en el Ioan Depot Park de Miami, claves en la victoria 12-3 de República Dominicana sobre Nicaragua en el inicio del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

El mismo Caminero que el año pasado dijo que iría hasta de recoge bates al Clásico, fue seleccionado el jugador del partido y se fue con el privilegio de que le colocaran la cadena roja, blanca y azul.

Caminero terminó de 4-2 con dos remolcadas y dos anotadas; Julio Rodríguez bateó de 5-3 con tres producidas y Oneil Cruz remolcó tres vueltas con su jonrón como emergente.

Las carreras

Nicaragua tomó la delantera tan temprano como en el primer capítulo ante los envíos de Christopher Sánchez. Iván Munguía conectó un sencillo hacia el jardín central que permitió que Chase Dawson anotara. Luego con las bases llenas, Sánchez se repuso y pudo realizar los tres outs por la vía del ponche.

La respuesta dominicana llegó de inmediato. Tatis Jr. abrió con sencillo y fue remolcado por doble de Ketel Marte.

Luego, Vladimir Guerrero Jr. remolcó la segunda vuelta con rodado al campocorto.

Sin embargo, Nicaragua volvió a reaccionar en la segunda entrada. Freddy Zamora conectó un doble al jardín izquierdo que llevó a Christian Sandoval a bajar la carrera del empate.

Luego Chase Dawson impulsó otra carrera con un sencillo al jardín izquierdo.

En el tercer episodio, Dominicana igualó las acciones con sencillo de Julio Rodríguez que trajo al plato a Juan Soto.

El relevo dominicano y nicaragüense hizo el trabajo perfecto hasta el sexto capítulo cuando llegó el cuadrangular de Caminero.

La sexta vuelta Dominicana fue gracias a un fly de sacrificio de Vladimir Guerrero Jr.

El pitcheo de RD

Christopher Sánchez lanzó una entrada y un tercio en la cual permitió tres carreras, dos limpias y seis imparables con cuatro ponches.

Huascar Brazobán trabajó una entrada y dos tercios sin permitir libertades.

Juan Mejía relevó el cuarto episodio de manera perfecta.

Dennis Santana tiró en el quinto de igual forma, mientras que Seranthony Domínguez también logró un cero en la sexta entrada.

El séptimo episodio estuvo a cargo de Wandy Peralta quien rresolvió sin problemas y en el octavo capítulo Camilo Doval, retiró a los tres bateadores de manera seguida , por la vía 5-3, con dos grandes jugadas de Manny Machado que pusieron de pie a todos los dominicanos.

En la novena, Gregory Soto se metió en problemas y llenó las bases. Sacó un out y fue sustituido por el dirigente Albert Pujols.

Elvis Alvarado dominó a Brandon Leyton con un doble play realizado sin asistencia por Vladimir Guerrero Jr.

Pitcheo de honor

Previo al inicio del partido, el presidente de la República Luis Abinader realizó el lanzamiento de la primera bola.

El domingo

El siguiente partido de República Dominicana será el próximo domingo frente a Países Bajos a las 12:00 del mediodía. Luis Severino será el lanzador abridor por Dominicana.