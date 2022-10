Santo Domingo.- Las escuelas de Negocios y Economía de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), realizaron el conversatorio “Esquemas Ponzi: Un análisis desde la academia”, en el cual tres expertos en economía explicaron cómo reconocer un esquema piramidal o Ponzi.

El panel estuvo conformado por el economista y matemático, Jaime Aristy Escuder; el intendente del Mercado de Valores de la República Dominicana, Juan Ernesto Jiménez y el economista José Luis De Ramón.

Aristy Escuder expresó que para identificar un esquema Ponzi, lo primero que se debe tomar en cuenta es la tasa de interés o retorno, es decir, lo que se está prometiendo.

Aristy Escuder advirtió que cuando a las personas les prometen una tasa de interés extraordinariamente elevada con relación a lo que es el mercado, se debe comenzar a sospechar. “Si a usted le dicen que le van a dar un 25% mensual, cuando usted sabe que la tasa de retorno de un instrumento financiero en la República Dominicana es 14%, ya usted sabe que hay una situación”, explicó Aristy.

Dijo que, además, hay que tener en consideración la entrada de nuevos depósitos, es decir, “la parte donde yo te voy a dar recursos, pero tú tienes que buscarme otras personas”.

Afirmó que también se calcular la probabilidad o el porcentaje de personas que van a extraer recursos del fondo antes de que colapse, “eso es lo que algunos estaban diciendo: ‘yo sé que va a colapsar, pero ya saqué mi dinero’”. Destacó que hay personas que no se preocupan por introducir a más personas, siempre y cuando ellos saquen ventajas.

El caso Mantequilla

El experto se refirió al caso Mantequilla, refiriéndose al negocio que montó Wilkin García Peguero alias Mantequilla, en Monte Plata, y dijo que era una evidente estafa, puesto que, por cada peso que este señor recibiría, tendría que entregar a final de a 4,095 pesos. “Imagínense que usted entregue un millón de pesos, 4,095 millones de pesos tendrían que buscar”.

“Supongamos que sea el caso de la propuesta que él (Mantequilla) tenía de negocio, donde cada 12 días duplicaba el dinero. Si es así, 360 entre 12: Eso significa que cada año, él duplica el dinero 30 veces en ese periodo, es decir, por cada peso él tendría que buscar 1,073 millones de pesos”, detalló Aristy.

Economistas analizan cómo detectar una estafa: caso Matequilla-2

Aristy recordó que alguien le dio 1.8 millones y él le entregó 3.6 millones. “Si le dan 1.8 millones y lo hacen durante un año y él tiene que duplicar eso cada 12 días, al final es 1.6 veces el tamaño de la economía norteamericana y eso es imposible”, aseveró el matemático.

“La matemática no pierde, la matemática no se equivoca, la matemática es exacta. La matemática le dice a usted si alguien le está presentando un negocio en el cual le prometen una tasa de retorno que está por encima de cualquier tasa de retorno que usted conozca en la economía, obviamente es una estafa (esquema Ponzi)”.

Durante su ponencia, el intendente del Mercado de Valores de la República Dominicana, Juan Ernesto Jiménez, explicó que por ley el Mercado de Valores debe ser transparente, y así también los negocios que se dedican a brindar oportunidades de inversión y retorno.

“Si nos están brindado una oportunidad de inversión con una fórmula mágica, ya no hay transparencia. Si no sabemos en qué se está invirtiendo el dinero, ya no hay transparencia”, señaló Ernesto Jiménez.

El intendente informó que todo lo que tiene operaciones en el República Dominicana u oportunidad de inversión en el Mercado de Valores, queda bajo la supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores.

Además, el especialista destacó que hay un registro donde se ven todas las entidades registradas, con las ofertas públicas, las emisiones con su folleto de investigación. “Allí el emisor dice la cantidad de dinero a emitir, si es una renta fija o un bono, el uso de esos fondos, entre otras informaciones legales, donde hay responsabilidades penales, por haber mentido o mentir ante una de las informaciones que entrega al regulador (Superintendencia de Valores) y que posteriormente se publica”, sostuvo.

“A veces digo que ojalá que algunas personas ser nos acercaran antes de hacer la inversión, lamentablemente, muy pocas llegan después que pasan algunos meses, sin que les paguen el dinero que le ofrecieron”, contó.

En la conferencia, el economista José Luis de Ramón, explicó que por avances en psicología evolutiva y otras ciencias del comportamiento, se ha podido detectar que los seres humanos tenemos errores sistemáticos, es decir, errores que vamos a repetir siempre.

“La razón por la cual cometemos esos errores sistemáticos es porque el cerebro consume más del 20 % de la energía que consume el cuerpo entero. El cerebro ha tenido que buscar mecanismos para poder bregar con un mundo complejo y tomar decisiones sin tener que pasar por procesos muy exhaustivo de pensar”, resaltó. Asimismo, dijo, que se ha tratado de estudiar este tipo de comportamiento que lleva a las personas a invertir en negocios fraudulentos, para incorporarlo a las teorías económicas.