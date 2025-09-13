Edeeste informa sobre avería mayor en Hainamosa

Santo Domingo Este – La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) informó sobre una avería de gran magnitud que afecta el servicio eléctrico en Hainamosa y sectores aledaños, debido a daños en cables soterrados del circuito HAMO02, provenientes de la Subestación Hainamosa.

Detalles clave del incidente:

La avería ocurrió en la madrugada y requiere trabajos de alta complejidad.

Equipos técnicos ya están desplegados en la zona realizando excavaciones y evaluaciones para determinar el alcance del daño.

La reparación podría extenderse por varias horas.

Sectores afectados: