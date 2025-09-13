Edeeste informa sobre avería mayor en Hainamosa

Santo Domingo Este – La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) informó sobre una avería de gran magnitud que afecta el servicio eléctrico en Hainamosa y sectores aledaños, debido a daños en cables soterrados del circuito HAMO02, provenientes de la Subestación Hainamosa.
Detalles clave del incidente:
- La avería ocurrió en la madrugada y requiere trabajos de alta complejidad.
- Equipos técnicos ya están desplegados en la zona realizando excavaciones y evaluaciones para determinar el alcance del daño.
- La reparación podría extenderse por varias horas.
Sectores afectados:
- Cristo Salvador
- Invicéa
- Corporanea
- Los Pinos
- Nuevo Paraíso
- Ramón Matías Mella
- Residencial Corales
- Villa Liberación
- El Almirante
- Buenaventura II
- Corambar
- Caña Linda
- Pradera del Ingenio
- El Bonito
- Nueva Estancia
- Escuela Vocacional
- Barrio Los Militares