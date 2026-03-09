PLD advierte sobre retroceso en educación y aumento de vulnerabilidad en mujeres

Santo Domingo.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) calificó de preocupante el estancamiento en la educación, en especial en lo relativo a la cobertura de la Jornada Escolar Extendida, al señalar un retroceso en comparación con años anteriores.

En su acostumbrada rueda de prensa de los lunes, el partido morado aseguró que esta situación afecta gravemente la estabilidad de las familias dominicanas, pues muchas se ven obligadas a acudir a centros educativos privados o, en su defecto, a dejar a sus hijos sin recibir enseñanza.

Educación

El PLD detalló que, mientras en 2019 la cobertura de la Jornada Escolar Extendida superaba el 75 %, las cifras actuales se han reducido y estancado en un 70 %, lo que representa un retroceso en los indicadores de calidad y acceso a la educación.

A este escenario se suma una crisis de cupos escolares para el periodo 2025-2026. Según los datos expuestos por el PLD, más de 250,000 estudiantes se han quedado sin plazas en los centros públicos, obligando a las familias a enfrentar una carga que, por ley, corresponde al Estado.

Día Internacional de la Mujer

Al conmemorarse ayer el Día Internacional de la Mujer, el PLD reafirmó su compromiso con la lucha por la igualdad, al tiempo que expresó preocupación por el retroceso en el bienestar femenino bajo la actual gestión gubernamental.

La organización sostuvo que un informe de derechos humanos, publicado en diciembre por el Defensor del Pueblo, evidencia una tendencia preocupante: las mujeres continúan siendo identificadas por la ciudadanía como el grupo más vulnerable del país.

Durante el encuentro con los medios, el PLD señaló que, según dicho estudio realizado en 2025, el 49 % de la población considera que los derechos de las mujeres se vulneran con mucha frecuencia, lo que las consolida como el sector social más expuesto a la violación de sus derechos.

Según el PLD, en 2024, el 20.9 % de las mujeres reportaba haber sido víctima de vulneración de derechos, cifra que subió a 28.5 % en 2025. “Es decir, cada vez más mujeres están experimentando directamente situaciones de vulneración”, manifestó la entidad.

El partido indicó que la realidad en muchos hogares dominicanos requiere atención, ya que la brecha de pobreza entre hombres y mujeres se ha ampliado, pasando de 2.3 a 2.7 puntos porcentuales en el mismo periodo.

“Hoy, los hogares encabezados por mujeres enfrentan una pobreza del 14.7 %, muy por encima del 10.9 % de los hogares encabezados por hombres”, expuso Kenia Lora, quien fungió como vocera en la rueda de prensa.

“Esta diferencia refleja que la pobreza sigue teniendo rostro de mujer. A esta desigualdad se suma el peso del trabajo de cuidados”, insistió.

Lugar de trabajo

Según el partido de la estrella amarilla, otro dato alarmante es que, de acuerdo con el referido informe del Defensor del Pueblo, el lugar de trabajo se ha convertido en uno de los principales escenarios de abuso contra las mujeres.

Aseguró que más del 95 % de las dominicanas identifica los espacios laborales como lugares donde pueden producirse situaciones de violencia o acoso.

“Esto refleja la ausencia de políticas efectivas para prevenir la discriminación y garantizar entornos laborales seguros. La violencia contra las mujeres continúa siendo una tragedia que afecta a cientos de familias dominicanas”, dice el PLD.

Apunta que solo en enero y febrero de este año, se registraron 13 feminicidios, frente a 4 en el mismo período del año anterior.