Washington.- El Buró de Estadísticas Laborales (BLS) de Estados Unidos confirmó este viernes que no publicará los datos del IPC (índice de precios al consumidor) de octubre debido a la imposibilidad de recolectar datos durante el reciente cierre del Gobierno Federal.

Esto deja a la Reserva Federal sin información crucial de cara a su última reunión del año.

En un comunicado, el BLS indicó que no puede recopilar retroactivamente parte de estos datos y publicar toda la serie por separado, como es habitual.

Añadió que, «en la medida de lo posible», tratará de incorporar parte de los valores de octubre en la publicación de los datos de noviembre, que se conocerán el 16 de diciembre.

A su vez, señaló que los datos de empleo de octubre se publicarán de manera simultánea a los de noviembre, cuya divulgación está prevista para el 18 de diciembre.

Impacto del cierre federal

El cierre del Gobierno federal, que llegó a ser el más largo de la historia, paralizó las funciones de agencias como el BLS y el Buró de Análisis Económico (BEA).

Estas instituciones son responsables de recopilar y publicar los índices de inflación, empleo, paro y datos de la balanza comercial con los socios de Estados Unidos.

Durante ese periodo solo se publicó, de manera excepcional, la tasa de inflación de septiembre, que subió hasta un 3 % interanual, debido a su importancia para el cálculo del ajuste del costo de vida de 2026 realizado por la Administración del Seguro Social.

Comité de Mercado

Todo esto complica las decisiones de la Fed, cuyo Comité de Mercado Abierto (FOMC) se reunirá los próximos 9 y 10 de diciembre para decidir sobre los tipos de interés.

La junta de gobernadores se encuentra dividida sobre un posible nuevo recorte, con los tipos actualmente en una horquilla entre el 3,75 % y el 4 %.

A su vez, el BEA informó el miércoles que retrasará la publicación de los datos del PIB del tercer trimestre y de los gastos de consumo personal (PCE) de octubre, inicialmente prevista para el 26 de noviembre, debido a los estragos del cierre federal.

El BEA comunicará la nueva fecha de publicación de estos dos indicadores en un futuro cercano.