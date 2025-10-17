El alarmante bajo rendimiento estudiantil

Pone los puntos sobre las íes el estudio según el cual los estudiantes son promovidos en las escuelas sin contar con los conocimientos necesarios. Se trata de un viejo mal que afecta no solo la educación preuniversitaria, sino que alcanza a los centros de estudios superiores.

Con el estudio el Centro de Educación y Desarrollo Humano de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra es probable que no haga más que destapar una caja de Pandora. Desde hace mucho se llama la atención sobre el bajo nivel en ciencia, lengua española, matemáticas y otras materias de los estudiantes que completan los ciclos básicos y de bachillerato.

La evaluación señala que un 75.5 % de los estudiantes pasa de curso, pero lo hace con un aprendizaje insuficiente. La principal responsabilidad recae sobre el maestro casi en la misma proporción que sobre el drama tienen las autoridades educativas. Los maestros no enseñan y las autoridades no se ocupan de supervisar para hacer las respectivas evaluaciones. Pero se está ante una situación que las autoridades tienen que enfrentar para que la enseñanza se convierta en el verdadero motor del desarrollo.