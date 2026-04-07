Yaxel Lendeborg celebra junto a los fanáticos de Michigan el título.

El dolor suele ser momentáneo, pero la satisfacción por la victoria queda para siempre.

Esto se mantuvo en la mente del dominicano Yaxel Lendeborg, quien a pesar de estar lesionado no dudó en ver acción con los Wolverines de Michigan que superaron a los Huskies de Connecticut y se proclamaron campeones del baloncesto universitario de los Estados Unidos.

Lendeborg convirtió un “no puedo jugar” en el cuarto título para un dominicano en el baloncesto de la NCAA, uniéndose a Charlie Villanueva (2004), Al Horford (2006,2007) y Eloy Vargas (2012).

Con la rodilla y el tobillo izquierdo lastimados, anotó 13 puntos con 2 rebotes y agregó un bloqueo durante 36 minutos.

No fue su mejor juego. Incluso, el propio jugador reconoció durante la pausa del medio tiempo, que estaba sufriendo en cancha.

“Me siento muy débil”, dijo Yaxel, quien transformó su dolor en motivación para sus compañeros en el partido más importante de sus carreras.

Plena confianza

Reconoció la importancia de la confianza que el dirigente Dusty May y todo el equipo depositaron en su persona, a pesar de sus dolencias físicas.

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Resaltó las palabras de LJ Cason, jugador de segundo año, quien le dijo que dejara de ser tan duro consigo mismo.

Los Wolverines de Michigan al momento de recibir su título de campeones de la NCAA.

“Básicamente me decía que soy una de las razones por las que estamos aquí, una de las principales razones por las que llegamos a este momento. Nadie va a menospreciarme, ni lo que he hecho este año, por un mal partido”.

Mejor de los mejores

Lendeborg fue el principal artífice para construir con los Wolverines de Michigan, una de las temporadas más dominantes en la historia de la NCAA.

El dominicano de 23 años se consagró como el Mejor Jugador de su Conferencia (Big Ten), con promedios de 14.7 puntos y 7 rebotes.

Estos números también le valieron para ser seleccionado en el primer equipo All American de la Prensa Asociada (AP).

En la “Locura de Marzo”, Lendeborg lideró ofensivamente a Michigan, con un promedio de 18 puntos por juego en seis partidos, en los que también registró 5.7 rebotes y 3.2 asistencias.

El más destacado

El armador Elliot Cadeau fue nombrado el Jugador Más Destacado del Torneo y ayer asumió la responsabilidad de ser el mejor ofensivamente por Michigan con 19 puntos en el juego final.

Elliot Cadeau acompañó a Lendeborg en la misión del campeonato con Michigan.

Tuvo promedios de 12.3 puntos, 7.5 asistencias y 1.7 robos en los seis juegos del torneo.

Su control del juego y la defensa perimetral que incomodó a sus contrarios, fueron claves para cada triunfo de Michigan.