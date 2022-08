El Gran Combo da cátedra de buena música en el Jaragua

Santo Domingo.- El Gran Combo de Puerto Rico dio cátedra de buena música durante su presentación el pasado sábado en teatro La Fiesta del hotel Jaragua, como parte de su gira “Salsa pa’ el mundo”, con la que la agrupación celebra su 60 aniversario.

La Universidad de la Salsa, como también es conocida, tuvo como invitados especiales a Ruth La Cantante y al maestro Wilfrido Vargas.

La agrupación que lidera Rafael Ithier subió a escena a las 12:45 de la madrugada a ritmo de Me liberé, Se me fue y El menú, canciones que fueron coreadas por el público que llenó a capacidad el lugar.

Jerry Rivas, intérprete de la mayoría de los éxitos del Gran Combo, agradeció a Dios y al público dominicano el apoyo de tantos años.

A este agradecimiento se unió Ithier, fundador y director de la agrupación, quien a su 95 años todavía mantiene su gracia y ánimo.

Este manifestó que ha estado convaleciente desde hace dos años, sin salir de su casa, pero “desde que me dijeron que iba para Santo Domingo, me dije, no me puedo quedar”.

Ithier pidió un aplauso para Johnny Ventura, a quién recordó como un gran amigo.

Ruth La Cantante

De la autoría de Johnny interpretó Trampolín, e invitó al escenario a Jandy Ventura para que lo cantara.

El repertorio musical incluyó temas como Mujer celosa, Tilín Tilón, Vagamundo, No hago más na’, Aguacero, Azuquita, Se nos perdió el amor, Tintineo de copas, Ojos chinos, Timbalero, Pilito, No hay cama pa’ tanta gente, para concluir a las 3:00 de la madrugada con su emblemática salsa Un verano Nueva York.

Ruth La Cantante fue la encargada de abrir la fiesta. Esta mujer, con su gran carisma, inició su participación a las 11:00 de la noche, sintonizando de inmediato con el público. Su repertorio incluyó un popurrí de La India, Caballero engaño, Sonero, Ahora resulta, La loba y su más reciente sencillo Qué lástima me das.

Wilfrido Vargas

El maestro Wilfrido Vargas y su orquesta ofrecieron una hora de buen merengue con éxitos como EL Africano, Comején, Volveré, El jardinero y Sálvame, entre otros que marcaron toda una época.

La producción de este evento estuvo a cargo de de Eme Productions y M y C Inversiones, la producción artística fue Ericko Zapata y la animación estuvo a cargo de Julio Clemente y Yory Castillo.