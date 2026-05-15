El memorándum

Un memorándum de entendimiento no está por encima de la soberanía nacional. El acuerdo entre los Estados Unidos y la República Dominicana sobre deportaciones de territorio norteamericano, no aporta nada al país, pero ayuda a resolver un problema interno de Donald Trump.

El país si pasa a ser recipiente de grupos de indocumentados que en forma cuestionable están en los Estados Unidos. Por lo pronto se dice que no serán deportados para una escala en RD implicados en actos delincuenciales.

Sobre el papel se presenta que la mayoría de los que sean enviados a la República Dominicana se encuentren detenidos por motivos de migración. Los norteamericanos no desean perder tiempo en largos procesos judiciales que exigirían esos casos.

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Este memorándum de entendimiento no aporta nada a la República Dominicana, pero soluciona un problema al gobierno de Donald Trump. Esperamos que en ningún momento se violente la soberanía nacional.

Importante es que dice con claridad en ese acuerdo no se permitirá la deportación de haitianos, que tienen problemas con las autoridades norteamericanas. Los haitianos exhiben un perfil especial al ser observados por los dominicanos.

El país está lleno de ilegales, los que carecen de papeles, por lo que sean tomado medidas especiales para detenerlos y deportarlo a su lugar de origen. La mayoría son haitianos y vienen a buscar refugio huyéndole a la miseria y la violencia de su territorio.

Tomando en cuenta la falta de institucionalidad y derecho a la vida de Haití, cualquier tratado bilateral llama la atención sobre la posible llegada al país de marcados por la delincuencia, y los cuales ya los norteamericanos no quieren en su territorio.

Nada está claro en los beneficios que obtendría al país, de cara al análisis del documento firmado por los gobiernos de los Estados Unidos y el dominicano. Pero hay un dicho que decenas de líderes políticos han acuñado a su manera: lo importante no es lo que está en el papel, sino lo que no se ve.

La política de repatriación de indocumentados se debe mantener. Todo el que esté en forma irregular en República Dominicana debe ser deportado de inmediato a su país de origen. La soberanía nacional está por encima de cualquier tratado internacional.

Que este acuerdo no signifique que en tránsito vendrán a República Dominicana indeseables que nadie quiere tener cerca.

Manuel Hernández Villeta