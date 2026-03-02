La primera reunión de la comisión fue encabezada por el ministro Luis Miguel De Camps

Santo Domingo. -Una comisión de alto nivel del Ministerio de Educación inició los preparativos del año escolar 2026-2027, haciendo hincapié en temas como las proyecciones de la matrícula de estudiantes, el cupo disponible y la disponibilidad de libros de textos.

La comisión integrada por viceministros y directores departamentales fue conformada mediante la orden departamental 04-2026, emitida por el ministro, Luis Miguel De Camps.

Será coordinada por el Viceministerio de Servicios Técnicos y Pedagógicos, responsable de convocar las mesas de trabajo y dar seguimiento a las acciones previstas, con el objetivo de garantizar el cumplimiento del plan establecido.

La integran, también, los viceministerios de Planificación y Desarrollo Educativo, Supervisión y Control de la Calidad de la Educación, Gestión Administrativa y Acreditación y Certificación Docente, de esa dependencia estatal.

Igualmente, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) y las direcciones de Infraestructura Escolar, Recursos Humanos, Comunicación y el Gabinete Ministerial, entre otras dependencias.

Entre sus funciones figura, además, precisar las necesidades de los docentes, dar seguimiento a los procesos de reclutamiento y concurso; asegurar la designación del personal docente, administrativo y de apoyo en los centros educativos para el inicio del año escolar, así como definir la capacitación de verano que orientará las acciones pedagógicas del período lectivo.

Además, tendrá a su cargo definir los procesos de adquisición de medios educativos y materiales didácticos necesarios para apoyar la docencia; garantizar la disponibilidad de libros de texto para cada grado, y asegurar la adquisición del mobiliario requerido en los centros educativos.

Otras funciones incluyen asegurar la provisión de utilería escolar para los estudiantes y la alimentación desde el inicio de la docencia; velar porque los planteles estén en condiciones óptimas para el proceso educativo, así como elaborar y someter al Consejo Nacional de Educación el calendario que regirá el año escolar 2026-2027.