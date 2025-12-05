Embajadora de Estados Unidos destaca riesgo de la inestabilidad en Haití

En su intervención ante la Cámara Americana de Comercio, la embajadora de Estados Unidos, Leah Campos, transmitió un alentador mensaje al reconocer que la inestabilidad social en Haití representa un riesgo para este país.

Al decir que la situación es también una amenaza para su país se espera entonces que pueda encaminar acciones concretas, más allá de las que se han anunciado, para establecer el orden y la seguridad en la vecina nación.

Se trata del paso que ha faltado para que los haitianos puedan dedicarse a levantar su país y aquí no se tenga que vivir en un permanente sobresalto ni destinar tantos recursos para proteger la frontera o en las repatriaciones de indocumentados.

De todas formas, el debut de la diplomática estadounidense no podía ser más auspicioso, habida cuenta de que también resaltó la necesidad de fortalecer las relaciones bilaterales.