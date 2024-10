Enfoque semanal: Banreservas y Samuel Pereyra

El Banco de Reservas de la República Dominicana, fundado en 1941, con el objetivo primordial de contribuir al bienestar social y económico del país, ha logrado colocarse como líder en América Latina y el Caribe, bajo el liderazgo innovador y progresista del economista Samuel Pereyra, quien le ha impregnado el dinamismo que se amerita en estos nuevos tiempos.

Luego de haberse consolidado como el banco líder del sistema financiero y nacional, dinamizando el desarrollo social para los diversos sectores productivos en beneficio del pueblo dominicano, Banrservas, guiado por Pereyra ha obtenido grandes reconocimientos de las principales agencias calificadoras internacionales.

Samuel Pereyra

Entre ellos lauros se destacan: Mejor Banco del Caribe en 2021 y 2023 otorgado por Global Finance, Mejor Banco del Caribe en 2021 y 2023 otorgado por Latin Finance, Mejor Banco de República Dominicana en 2021, 2022, y 2023, otorgado por Euromoney.

El dinamismo y la sapiencia de Pereyra también han permitido que el Banreservas ascienda 41 posiciones en el ranking internacional de los 1000 principales bancos del mundo, según la calificadora The Banker.

El banco dominicano se colocó en el puesto número 729, pero en el 2022 estaba en la posición 931 y en el 2023 ocupaba la posición número 720.

The Banker dijo que Banrservas se encuentra en el rango de las diez mejores posiciones en la región, en ganancias, activos, capital-patrimonio, retorno de activos y retorno de capital, percibiéndose como uno de los bancos más sólidos de América Latina.

También, el Banrservas alcanzó un hito en República Dominicana al recibir dos premios otorgados por la agencia Cannes Dominicana: “Marketer of the year» y “Effective brand of the year», por su destacada labor de mercadeo durante el 2023.

Yubelkis Ramírez, directora senior de Mercadeo de Banreservas, informó esos logros son el resultado del respaldo que el quipo de esa área ha recibido de la alta gerencia del Banco, encabezada por su administrador general, Samuel Pereyra, quien ya había recibido el premio “Person of the Year», de Cannes, por su compromiso con la modernización y el crecimiento del Banco de Reservas.

La gestión de Pereyra, con el personal técnico y administrativo que lo acompaña, ha elevado la imagen de este Banrservas a tales niveles que se ha convertido en el principal referente bancario del Caribe.

También esta gestión de Pereyra se ha modernizado el sistema informático de la institución, permitiendo que cada día más los clientes puedan hacer sus operaciones remotas, evitando las tediosas filas y los desplazamientos hacia las sucursales bancarias, lo que beneficia al país en ahorro de combustibles.

El crecimiento y la solidez del Banco de Reservas es un orgullo para todos los dominicanos que miramos con positividad y optimismo el desarrollo de la nación. más próspera del Caribe.

