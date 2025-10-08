La Dirección General de Migración (DGM) informó este miércoles que fue localizada en buen estado de salud Ana Arelis Báez Pérez, de 45 años, quien había sido reportada como desaparecida tras su repatriación desde Puerto Rico.

La ciudadana dominicana había llegado al país el martes 30 de septiembre, luego de ser deportada por las autoridades estadounidenses. Conforme al protocolo institucional, fue trasladada al Centro de Procesamiento Migratorio de Haina para la verificación de su identidad y la documentación de su situación jurídica. Tras no presentar antecedentes penales ni restricciones legales, fue debidamente despachada.

Durante varios días no se tuvo información sobre su paradero, lo que llevó a su hijo, Ulises Mercedes, a interponer una denuncia de desaparición. A raíz de ello, el titular de la DGM, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, ARD, ordenó una búsqueda exhaustiva que concluyó este miércoles, cuando Báez Pérez fue encontrada deambulando en las inmediaciones del elevado del 12 de Haina.

La mujer explicó a las autoridades que no regresó de inmediato a su hogar “porque no quería que me vieran en las condiciones en que estaba”. Tras su localización, la DGM activó los protocolos de atención humanitaria, brindándole apoyo psicosocial, orientación médica y asistencia jurídica, antes de entregarla al DICRIM y a sus familiares para los fines correspondientes.

El vicealmirante Lee Ballester destacó que el caso refleja la vocación humanitaria y la responsabilidad social con que actúa la institución. “Más allá del cumplimiento de la ley, la DGM está comprometida con salvaguardar la dignidad de cada persona y ofrecer acompañamiento a quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, sin importar su nacionalidad o situación migratoria”, expresó.

Con este hallazgo, la Dirección General de Migración reafirma su compromiso con la protección de los derechos humanos y la atención integral a las personas repatriadas o en situación de riesgo.