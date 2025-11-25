La familia, clave en el desarrollo de la nación, según Raquel Peña

Al invitar a reflexionar sobre el hogar en la transmisión de valores, la vicepresidenta Raquel Peña defendió la tesis de que la familia está en el centro del desarrollo. Y aún más que una nación se construye como un hogar. Para ella la familia no es solo una estructura afectiva.

«Es», dijo, «la primera institución educativa, el espacio donde se forma el carácter y donde se fijan las convicciones que luego se reflejan en la vida pública». Pero con la disfuncionalidad familiar que ha existido en el país, esa relación hogareña que invoca la vicemandataria y que dice es tan importante para el bienestar y el desarrollo, es un elemento que tendrán que trabajar las autoridades.

Por más que se haya avanzado en muchos aspectos sobre la integración familiar a través de valores, República Dominicana tiene todavía que lidiar con grandes desafíos para fortalecer la unidad hogareña.