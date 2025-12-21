Exponentes de talento y valor en periodismo de RD

Migrantes salió al aire el sábado 6 de septiembre por Telesistema conducido por Millizen Uribe y producido por Gelen Gil, como primer programa de temporada de este tema.

El periodismo dominicano tiene exponentes de talento y valor.

Ese periodismo nacional cuenta con talentos singularmente motivados y preparados profesionalmente como para producir contenidos y proyectos de enorme valor.

El periodismo, pese a lo que se dice y critica a partir del accionar de muchos que no son periodistas, es una fuerza profesional con exponentes de enorme valor social y aporta a conocer la realidad que nos conforma como pueblo.

Una periodista que forma parte de esa generación es Millizen Uribe y una productora de televisión de ese nivel es Gelen Gil, quienes se embarcaron en 2025 en un proyecto televisivo que acaba de finalizar sus 13 ediciones semanales: Migrantes.

Nos place felicitarlas con motivo de que han culminado su primera temporada rindiendo homenaje a las comunidades que llegaron a República Dominicana desde diversas latitudes y reafirmando la condición de solidaridad que caracteriza a esta nación que les acogió.

Migrantes presentó el aporte al desarrollo económico, cultural y social de República Dominicana realizado por ciudadanos procedentes de España, Italia, China, Francia, Japón, Colombia, Cuba, Venezuela, Haití, los negros libertos norteamericanos asentados en Samaná, la comunidad judía establecida en Sosúa y la comunidad sirio-libanesa-palestina.

Los migrantes son una forma especial de turistas de larga estancia que se han fundido con la realidad dominicana. Se han hecho nacionales habiendo nacido fuera y lejos.

El principal éxito de Migrantes fue demostrar que todavía es válido apostar por el contenido de calidad y por las grandes producciones de la televisión local.

El espacio se transmitió desde el sábado 6 de septiembre hasta el sábado 6 de diciembre, cada sábado a las 9:00 de la noche, a través de Telesistema, canal 11. La temporada completa está disponible en el canal de YouTube Migrantes RD.