Expresidente Danilo Medina sostiene encuentro con la diplomática estadounidense Leah Campos

Santo Domingo.– El expresidente Danilo Medina sostuvo este miércoles una reunión de trabajo con la embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, Leah Francis Campos, en la que conversaron sobre temas vinculados al panorama político nacional y al fortalecimiento de la institucionalidad democrática.

Durante el diálogo, que se realizó en la Oficina Presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Medina y la jefa diplomática estadounidense intercambiaron puntos de vista sobre la coyuntura actual del país y la importancia de mantener canales permanentes de cooperación y entendimiento entre ambas naciones.

Campos estuvo acompañada por el consejero político y económico de la embajada, Ali Nadir, mientras que por el PLD participó el secretario general, Johnny Pujols, quien acompañó al exmandatario durante la reunión.

Puedes leer: ¿Por qué Inabie retiró el proyecto de gomitas multivitamínicas?

El encuentro, que se extendió por cerca de dos horas, transcurrió en un ambiente de apertura y cordialidad, según informaron fuentes cercanas al partido. Al concluir, ambas delegaciones realizaron un intercambio de obsequios; en representación del PLD, la embajadora recibió la colección de las Obras Completas del profesor Juan Bosch, fundador y líder histórico de esa organización política.

Esta reunión se enmarca dentro de los esfuerzos por continuar fortaleciendo los lazos entre la dirigencia política dominicana y la misión diplomática estadounidense, promoviendo espacios de diálogo que contribuyan a la estabilidad democrática del país.