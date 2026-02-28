El exsenador de Monseñor Nouel, Félix Nova, aclaró que el hospital de Bonao no es una obra de la actual gestión, como lo anunciara el presidente Luis Abinader, sino que fue entregado por el expresidente Danilo Medina.

Al responder al discurso de rendición de cuentas, Nova precisó que la infraestructura, equipamiento y puesta en marcha del centro de salud fueron el resultado de la planificación y ejecución del Gobierno anterior, como parte del plan de transformación de la red hospitalaria nacional.

De igual modo, enfatizó que los ciudadanos de Bonao conocen la historia del proyecto y recordó que la obra fue inaugurada y puesta en funcionamiento antes del cambio de mando en 2020.

El exlegislador destacó que el hospital fue entregado con tecnología de punta y áreas especializadas que ya estaban brindando servicio a la comunidad.

Félix Nova criticó que se intente presentar obras terminadas como nuevos logros e instó al actual mandatario a enfocarse en iniciar proyectos propios para la provincia, en lugar de capitalizar obras de infraestructura heredadas.

«Es necesario que la población reciba la información correcta. El hospital que hoy salva vidas en Bonao lo entregó el presidente Danilo Medina, fruto de una gestión que priorizó la salud de los nouelenses«, declaró en un video colgado en redes sociales.

El exsenador precisó que este tipo de aclaraciones son vitales para preservar la memoria histórica de las inversiones en la provincia Monseñor Nouel.

Según sus palabras, el intento de adjudicarse obras ajenas desvirtúa el debate democrático y confunde a los ciudadanos sobre quiénes han impulsado realmente el desarrollo de la región.