Feria del Libro 2025: rendirá homenaje a Frank Moya Pons y tendrá más de 600 actividades

Santo Domingo.- La XXVII Feria Internacional del Libro de Santo Domingo (Filsd), que se celebrará del 25 de septiembre al 5 de octubre, rendirá homenaje al historiador y escritor Frank Moya Pons, considerado uno de los autores dominicanos más influyentes y prolíficos, y el eje temático de esta edición será la literatura infantil y juvenil, según informaron este miércoles los organizadores del evento.

El encuentro literario, que tendrá como sede la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, contará con la Red de Ferias y Festivales Literarios de Latinoamérica como invitada de honor, lo que -según destaca la información- augura un significativo intercambio cultural con la participación de reconocidos escritores y editoriales.

El programa incluye más de 600 actividades, entre ellas 182 presentaciones de libros, 33 conferencias, 125 charlas, 65 talleres y 103 coloquios, además de recitales y propuestas artísticas.

Asimismo, contará con 15 pabellones temáticos, tres salas de conferencias, dos auditorios y 123 espacios de exhibición, incluyendo áreas dedicadas a la literatura infantil y escolar.

Entre las novedades destacan la Sala de Negocios, destinada a la internacionalización de autores dominicanos, que contará con la presencia de un agente literario profesional y de una editorial digital, así como el programa Multiplicando Letras.

“Este es el evento literario más trascendental del país y un espacio de diálogo con la industria editorial de la región”, destacó el viceministro de Identidad Cultural y Ciudadanía del Ministerio de Cultura, Pastor de Moya, al ofrecer los detalles del evento.

La programación también contará con la participación del Grupo Editorial Planeta, Grupo Anaya, Fondo de Cultura Económica, Ediciones Akal, Sial Pigmalión, Huerga & Fierro, Páginas de Espuma y la Universidad de Salamanca, que junto a otras casas editoriales de España y Latinoamérica, lo que “fortalecerá la dimensión global del encuentro”, según lo anunciado.

Asimismo, la Cinemateca Nacional abrirá un espacio propio dentro de la programación ferial, donde se exhibirán cortometrajes y documentales dominicanos, además de ciclos de cine nacional e internacional que buscan tender puentes entre la literatura y el séptimo arte, consolidándose como uno de los atractivos más demandados por el público.

Más de 600.000 personas visitaron el año pasado la Feria Internacional del Libro Santo Domingo, cuyas ventas de libros superaron los 75 millones de pesos (1,2 millones de dólares), de acuerdo con datos oficiales.