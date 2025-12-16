Santo Domingo. – El senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández, advirtió que la propuesta de Presupuesto General del Estado para el año 2026 presentada por el Poder Ejecutivo evidencia un manejo fiscal deficiente, pese a un contexto económico internacional favorable para la República Dominicana.

El legislador observó que a pesar de que el precio del petróleo está proyectado en un 25% menos para 2026 en comparación con este año, estos valores no se reflejan en los precios de sus derivados y otros productos que consume la gente.

Por igual, a pesar de que no dejan de crecer las recaudaciones por extracción y exportación de oro debido a su histórico valor sobre los US$4,000 por onza troy en el mercado internacional, no se evidencia una adecuada gestión de esos recursos por encima de lo proyectado.

El congresista de Fuerza del Pueblo señaló que el Gobierno propone nuevamente una estructura altamente deficitaria, en la que un 33 % del financiamiento proviene de deuda, lo que equivale a más de 400 mil millones de pesos en nuevos préstamos.

Asimismo, indicó que el presupuesto mantiene un marcado sesgo hacia el gasto corriente, que asciende a 1.4 billones de pesos, representando un 86.8 % del gasto total y un 16.2 % del Producto Interno Bruto (PIB), con un incremento de 4.9 % respecto al año anterior.

Dentro de ese gasto, Fernández alertó que el 38.6 % se destinará a nómina pública, vehículos y otros gastos superfluos, incluyendo un aumento en la nómina pública equivalente a 18,581 millones de pesos adicionales.

Explicó que este incremento sería comparable a “contratar 136 personas cada día durante todo el año 2026, tomando como referencia el salario promedio del sector público”.

Además, denunció que el proyecto presupuestario vuelve a incumplir la Ley de Crédito Público, al permitir que el gasto corriente supere los ingresos fiscales. “Desde 2021 esta práctica se ha repetido, pero en esta ocasión se establece un nuevo récord al sobrepasar el límite legal en 65,291 millones de pesos”, subrayó.

En contraste, el senador señaló que la inversión pública propuesta para 2026, los gastos de capital apenas alcanzarán los 215,284 millones de pesos, lo que representa solo un 13.2 % del gasto total y un 2.5 % del PIB, pese a ser uno de los principales motores del crecimiento económico.

Finalmente, Omar Fernández propuso la revisión del proyecto de Presupuesto General del Estado, con el objetivo de redirigir los recursos destinados al gasto corriente y superfluo hacia la inversión de capital, para impulsar la infraestructura, generar empleos y contribuir a la reactivación de la economía nacional