SANTIAGO. Un total de nueve personas murieron el pasado fin de semana en diferentes sucesos trágicos ocurridos en esta ciudad, Valverde, Mao, y la provincia de Montecristi, informaron las autoridades policiales.

Entre los fallecidos, hay dos mujeres que resultaron muertas a tiros en hechos ocurridos en los municipios de Navarrete y Puñal, así como un padre y su hijo en un accidente de tránsito, un recluso ultimado en una riña en Mao y una niña que se ahogó mientras participaba de un pasadía escolar.

Los occisos fueron identificados como Jennifer Rodríguez, 41 años; Claritza Rodríguez, Héctor Sigfredo Torres Veras, Víctor Manuel José Toribio, José Miguel Cruz y su hijo de ocho años quien no fue identificado; así como la estudiante de nacionalidad haitiana Stepha Anne-Mircie Joseph; el recluso José Miguel Reyes, quien fuera acuchillada mientras se encontraba en una de las celdas de la cárcel pública de Mao y un recién nacido encontrado sin vida dentro de una mochila en el canal Ulises Francisco Espaillat /UFE), del distrito municipal Santiago Oeste (Cienfuegos).

De acuerdo a los informes policiales, Jennfier Rodríguez fue ultimada de varios balazos mientras se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas junto a su pareja sentimental en un negocio de la avenida Hispanoamericana, cuando fueron agredidos a tiros por varios hombres.

En tanto que la joven Claritza Rodríguez murió tras recibir dos impactos de balas en un tiroteo que se produjo en el municipio de Navarrete, donde otras personas resultaron heridas.

En tanto que la estudiante de nacionalidad haitiana Stepha Anne-Mircie se ahogó mientras se bañaba en una piscina de Don Pedro, del municipio de Licey al Medio, en una excursión estudiantil.

Mientras que Héctor Sigfredo Torres resultó herido en una presunta disputa por un punto de drogas en Judea, de la provincia de Montecristi.