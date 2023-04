Finjus pide partidos depurar candidatos

Los partidos políticos deben depurar a los aspirantes a cargos electivos para evitar que puedan pasar como candidatos personas ligadas a situaciones delicadas que dañan el sistema de partidos, propuso esta mañana el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán.

El ejecutivo de Finjus agregó que es importante que los partidos conozcan el origen de los bienes de los aspirantes.

“Pienso que a lo interno de los partidos, y esto lo hago como una propuesta, todo el que aspire a una posición electiva debía ser sometido a un proceso de depuración, y me explico, es decir, que le entregue al partido todo lo que han sido sus declaraciones de impuestos internos, sus declaraciones de bienes a los fines de que se pueda verificar desde el punto de vista institucional la legitimidad hasta de los recursos y bienes que ellos poseen, creo que eso le haría mucho bien al sistema político, sobre todo fortalecería lo interno de los partidos”, sostuvo.

Añadió que “lo que está reflejando todo esto es que yo creo que los partidos políticos van a tener que ser más cuidadosos en sus procesos internos elijan a sus candidatos, porque evidentemente esta situación, que no es nueva y que se viene repitiendo, personas vinculadas a los procesos, ligadas a situaciones delicadas, vuelvo y te reitero que no es nueva, deteriora la imagen, no solo de los partidos políticos, sino del propio ejercicio de la política en la República Dominicana”.

Planteó el dirigente cívico que las candidaturas de los partidos no deben ser definidas por el dinero de los aspirantes, sino por la meritocracia, el trabajo y el liderazgo de cada quien.

“Eso es para garantizar la calidad, la meritocracia y el liderazgo lo local y nacional de los candidatos. Que no sea el dinero lo que defina una candidatura, sino el trabajo político, la meritocracia, el liderazgo”, opinó.

Castaños Guzmán consideró que los partidos tienen que mostrarse más celosos al momento de escoger sus candidatos.

Citó que uno de los datos que ofrece la última encuesta Gallup, y que no se le ha dado la debida importancia, tiene que ver con la democracia, “es decir el de la confianza de la ciudadanía en sus instituciones políticas y yo creo que es ocasión de que comencemos a tomar ese tipo de medida”.

Preguntado sobre la supuesta implicación del diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Sergio Moya (Gory) , en el caso Calamar, dijo que el Ministerio Público está realizando las averiguaciones de lugar para determinar los hechos.

Opinó que el Ministerio Público está haciendo lo que le compete, de acuerdo a lo que le confiere la ley y la Constitución de la República.

“Con relación a lo del Ministerio Público, ellos están haciendo lo que sobre la base de sus atribuciones le compete, y es el de si en un proceso de investigación se determina que hay personas vinculadas a un determinado hecho delictivo, el Ministerio Público lo que está haciendo es lo que procede de conformidad con la Constitución y las leyes. Pero vuelvo y te reitero creo que esto debe de servir como un punto de partida para que quienes resulten ser elegido a lo interno de los partidos políticos previamente sean sometidos a un proceso de depuración”, consideró Castaños Guzmán.

Caso Calamar

Ayer el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco informó que el Ministerio Público ha solicitado certificaciones sobre el diputado Moya, citado en el expediente de medida de coerción del caso Calamar.

“La Cámara de Diputados no va a obstruir cualquier tipo de investigación que se haga sobre cualquiera de sus miembros. Quienes somos funcionarios públicos siempre estamos sujetos a que se nos hagan investigaciones”, dijo Pacheco.

El Ministerio Público había confirmado que será imputado en el caso Calamar.